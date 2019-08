Comedia "Good Boys" lidera taquilla durante fin de semana de estreno

"Good Boys", de Universal, superó las expectativas y se alzó con el liderato de la taquilla norteamericana, con una recaudación de 21 millones de dólares en su primer fin de semana en los cines.

El filme logró un triunfo muy necesitado para la comedia original, un género que lleva un tiempo sufriendo en taquilla. Producido por Seth Rogen y Evan Goldberg, es la primera cinta de humor con calificación restringida que debuta en primer lugar en los últimos tres años (desde "The Boss" en 2016), así como el mejor lanzamiento para una comedia original este año.

La cinta, que costó 20 millones de dólares, debutó también con 2.1 millones de dólares en el extranjero, acumulando un comienzo de 23.1 millones de dólares a nivel mundial.

Universal también ocupó la segunda plaza con "Hobbs & Shaw", la secuela de "Fast & Furious", que ingresó 14.1 millones de dólares en su tercera semana, impulsado las ventas de entradas a nivel local hasta los 133 millones de dólares.

"The Angry Birds Movie 2" de Sony, que se estrenó el martes, obtuvo 16,2 millones de dólares en seis días, ocupando el cuarto puesto de la taquilla, con 10 millones solo en el fin de semana. Esta recaudación estuvo muy por debajo de los 38 millones recaudados por la película original, basada de la otrora célebre aplicación y videojuego.

El thriller sobre tiburones de Entertainment Studio "47 Meters Down: Uncaged" mostró tan poca mordida como su predecesor. La cinta abrió en el sexto lugar, con 9 millones de dólares, comparado con los 11 millones recaudados por la original, que acabó teniendo un largo recorrido en los cines y amasando 44 millones en Norteamérica.

A pesar de sus críticas positivas, "Blinded by the Light" de Warner Bros. solo pudo ser décima, con unos flojos 4.5 millones de dólares. Dirigida por Gurinder Chadha, realizador de "Bend It Like Beckham", la cinta narra la historia de un adolescente británico-paquistaní al que le cambia la vida cuando descubre la música de Bruce Springsteen.