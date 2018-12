Gobierno de Nicaragua saca a 100 % noticias de televisión satelital

El gobierno de Nicaragua ordenó sacar la señal satelital del canal de televisión 100% Noticias por no contar con la autorización que otorga el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).

A través de un comunicado, TELCOR, explicó que los operadores de televisión satelital necesitan de una autorización para incluir en su programación cualquier canal nacional y en este caso 100 % Noticias no la tiene por lo que solicitan retirarlo del sistema de televisión satelital hasta que obtengan el permiso correspondiente.

“En consecuencia y siendo que por sus medios se retransmite el canal 100% Noticias sin la debida autorización previa del ente regulador se les solicita retirar el canal del sistema de televisión satelital”, señala el comunicado.

Según Lucía Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, la empresa Claro decidió incluir al canal de televisión en su programación satelital. El canal actualmente se transmite por cable. Pineda explica que la señal satelital llega a las áreas rurales, donde no llega el cable por cuestiones técnicas.

Asimismo, indicó a la Voz de América que el director del canal, Miguel Mora, está siendo amenazado de muerte y que teme por su vida. Según Pineda, el viernes Miguel Mora fue detenido ilegalmente para intimidarlo.

“La situación es grave y crítica porque hablamos de amenazas continuas de muerte y lo que ocurrió ayer fue una sentencia de muerte”.

El mismo Miguel Mora denunció a través de un audio difundido por su canal que las Unidades de Operación Especial de la Policía Nacional detuvo el viernes, el mismo del anuncio de TELCOR, la camioneta donde viajaba con su esposa y el chofer.

"La policía nos estaba esperando en medio del tráfico a la altura del Km 13 de la carretera a Macaya. Me hicieron bajar del vehículo, quitarme los zapatos, me registraron, tuve que entregarle a Verónica, mi esposa, mi celular, la cartera, el reloj, las llaves del vevículo y la casa, los anteojos, hasta que dos o tres oficiales me llevaron hacia una patrulla donde estaba un encapuchado, quien me amenazó de muerte", relata Miguel Mora.

"Deja de estar jo....., vos sos el culpable de la muerte de los 22 policías. Si seguis jo...... vamos a ir contra vos y tu familia", cuenta en su relato Mora.

El director de 100% Noticias también aprovechó para dar a conocer a la comunidad internacional que si algo le sucede a él o a su familia, los responsables son Daniel Ortega, su esposa y vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo y el jeje de la policía nacional.

"Nosotros no hemos cometido ningún delito como para que nos traten como delicuentes. Nos amenazan de muerte por el hecho de informar de lo que está sucediendo en el país", declaró Miguel Mora.

Escuche el relato completo del director de 100% Noticias.

​Otros intentos de callar a 100% Noticias

El periodista Miguel Mora, presidente y propietario del canal 100% Noticias, denunció que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) ordenó arbitrariamente sacar a ese medio de comunicación de la señal abierta UHF del canal 15, para retransmitir la señal del oficialista Canal 6, medio de comunicación estatal bajo administración de la dictadura de la familia Ortega-Murillo.

Para Mora, la decisión de TELCOR es arbitraria desde todo punto de vista y sostuvo que pese a las medidas que se tomen, la política informativa de ese canal es seguir “informando la realidad”. “Nuestra política seguirá siendo objetiva, haciendo periodismo de verdad, denunciando las injusticias que no le