Gobierno de Nicaragua no se pronuncia ante resolución de la OEA 

El gobierno de Nicaragua aún no se ha pronunciado sobre la resolución emitida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en la que se designa una comisión para realizar un informe sobre la crisis que vive el país. El exvicecanciller de Nicaragua y miembro de la opositora Alianza Cívica, José Pilláis, advirtió que si el gobierno desaprovecha la oportunidad que le da la resolución, se abrirán las puertas para un informe negativo de la comisión.

“El gobierno tiene que tomar una decisión si acata o no la resolución. No la hemos conocido hasta este momento. Él debe pronunciarse, no lo ha hecho. A lo mejor esta esperando más adelante que se conozca quienes son los integrantes, pero nosotros lo que exigimos y demandamos es que el gobierno se pronuncie”, aseguró Pilláis.

El exvicecanciller además explicó que el gobierno debe tener presente que si no da muestras de buena voluntad estaría facilitando el camino hacia la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, que es la expulsión del país de ese organismo.

“Lo lógico es atender el llamado que le ha hecho la comunidad internacional, vuelva a la mesa de negociación con la Alianza Cívica y entregue la agenda de temas electorales que está acordada”, añadió el político.

El presidente Daniel Ortega habló el lunes en un acto público en homenaje al fallecido boxeador Alexis Arguello, pero no hizo ninguna referencia a la resolución de la OEA.

Para el analista político, José Antonio Peraza, el gobierno estaría actuando con prudencia. “Posiblemente va a permitir la entrada de la comisión, pero va a tratar de ponerle normas, o controles, o tratar de conducir esa comisión para darse más tiempo (...) Creo que los tiempos ya están terminando, si no la acepta tal y como la está planteando la OEA, pues yo creo que va acelerar el proceso de aislamiento del gobierno”, explicó el analista.

La Asamblea General del organismo interamericano decidió el viernes crear una comisión que busque una solución pacífica a la crisis sociopolítica que desde hace más de un año afecta a Nicaragua. La comisión contará con un plazo de 75 días para presentar un informe.

En tanto, los integrantes de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia están a la espera de una respuesta oficial del Estado para determinar si continúan con las negociaciones. Ellos expresaron que debaten y consultan con sus bases sobre la resolución de la OEA y que aún se encuentran valorando su regreso a las negociaciones.