Gobierno de Nicaragua niega información a familiares de preso político muerto en cárcel “La Modelo”

Autoridades policiales en Nicaragua negaron información a los familiares del preso político Eddy Montes Praslin, muerto a manos de los custodios de la cárcel “La Modelo”, que llegaron a Managua desde Estados Unidos con el propósito de indagar sobre el estado de la investigación de este caso tipificado por algunos sectores sociales como un asesinato.

La hija del fallecido, Jafet Montes, aseguró que las autoridades se niegan también a informar si hay una investigación sobre el crimen.

“No me dieron un tiempo de cuándo me van a responder, cuándo van a procesar el papeleo, para mí eso, viniendo de Estados Unidos, es algo muy improfesional porque siempre hay vías de cómo deben presentar las cosas, y no me dieron esa información”, aseguró la joven al salir de las oficinas centrales de la Policía Nacional.

Jafet aseguró que las autoridades inicialmente le negaron la entrada al complejo policial. “Muy difícil porque no nos querían dejar entrar, y también como tengo el apoyo de mi familia no los querían dejar entrar a ellos”, denunció.

Mientras, la abogada del caso Leyla Prado aseguró que agotaran todas las instancias legales para demandar al Estado de Nicaragua la realización de una investigación sobre la muerte de Eddy Montes.

“Como a nosotros ya nos rechazaron en auxilio judicial el primer escrito, entonces nosotros tuvimos como otro recurso venir acá, para agotar la vía administrativa, saber si el jefe de la policía Nacional le puede dar una respuesta a la víctima, que es lo que se exige en este momento”, aseguró la abogada, integrante del grupo de asesores jurídicos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.

La embajada de Estados Unidos en Nicaragua hizo un homenaje póstumo a Eddy Montes. En el acto participaron familiares de Montes que vestidos de negro cargaron la fotografía del fallecido cuyo caso ha sido condenado por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Miembros de la embajada hicieron entrega de la bandera de los Estados Unidos a la hija de Montes, Eddy Jafet, en un acto en el que se recordó la vida del abogado.

Hasta el momento las autoridades policiales y judiciales en Nicaragua no han brindado mayores informaciones sobre este caso y tampoco han variado su versión pues sostienen que Eddy Montes fue herido de bala por un custodio al que intentaba robarle su arma de reglamento durante un motín organizado por los conocidos como “presos políticos” dentro de la cárcel “La Modelo”.