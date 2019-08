Gobernador de Washington Jay Inslee termina su candidatura presidencial para 2020

El gobernador de Washington, Jay Inslee, quien terminó su candidatura presidencial centrada en el cambio climático 2020, anunciará el jueves que buscará un tercer mandato como gobernador.

Dos personas cercanas a Inslee le dijeron a The Associated Press que Inslee planeaba hacer el anuncio en un correo electrónico a sus seguidores. Los dos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el anuncio públicamente.

Inslee, quien hizo de la lucha contra el cambio climático el tema central de su campaña presidencial, anunció el miércoles por la noche que finalizaría su campaña después de casi seis meses.

Trató sin éxito de obtener el reconocimiento de su nombre y un amplio apoyo entre sus pares más famosos a nivel nacional en la contienda, con un apoyo en las encuestas de alrededor del 1 por ciento o menos.

Inslee dijo que confiaba en que los demócratas seleccionarían a un candidato que abogaría por los problemas del cambio climático, pero que había quedado claro que él no sería la persona seleccionada. Inslee dijo que no estaba respaldando a nadie, pero que apoyaría a quien sea el nominado.

"Creo que vamos a tener un candidato para pelear esta batalla", dijo en MSNBC. "Me inspiran las personas que he conocido en todo el país. No voy a cargar la pelota, pero nos aseguraremos de que alguien lo haga".

Inslee, que previamente había programado visitar New Hampshire el jueves, ahora regresará al estado de Washington para una conferencia de prensa matutina en Planned Parenthood en Seattle sobre el programa de planificación familiar.

Previamente había reunciado a la contienda por la nominación demócrata el exgobernador de Colorado John Hickenlooper.