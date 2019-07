Gobernador de Puerto Rico planea declaración en medio de rumores de renuncia

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se preparó para hacer un anuncio a la gente el miércoles cuando la legislatura inició un proceso de juicio político en su contra en medio de protestas masivas y rumores de que el gobernador renunciaría.

Rosselló, un gobernador de primer término para el territorio de Estados Unidos, se ha resistido a los llamamientos para renunciar a un escándalo que los medios locales han denominado "Rickyleaks". Los medios, incluido el periódico El Nuevo Día, citaron fuentes anónimas que dijeron que su renuncia era inminente.

"El proceso de juicio político ha comenzado", dijo Johnny Méndez, orador de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y miembro del partido de Rosselló que fue objeto de los chats.

Un panel independiente de abogados comisionado por Méndez para investigar los mensajes ofensivos encontró cuatro delitos graves y un delito menor puede haber sido cometido durante las conversaciones de grupo de mensajes de Telegram, dijo uno de los abogados, Luis Rodríguez-Rivera, en un correo electrónico.

El secretario de Asuntos Públicos de Puerto Rico aseguró el miércoles que gobernador Ricardo Rosselló no ha dimitido, pero no aclaró si planea seguir o no en el puesto, en momentos en que sube la presión en la isla de manifestantes que exigen su salida del cargo.

Varios días de protestas populares contra la gestión de Roselló puso a la sla en los titulares, después de que salieran a la luz pública mensajes ofensivos en chats con sus asesores, varios de los cuales ya dejaron sus cargos.

Los periodistas esperaban una conferencia de prensa en la mansión del gobernador el miércoles, donde se esperaba que Rosselló anunciara su renuncia, o que dijera que enfrentaría un juicio político.

Golpeando ollas y sartenes, tocando cuernos y agitando banderas puertorriqueñas, miles de manifestantes bailaron afuera.

"El pueblo, unido, nunca será derrotado", cantaban.

Golpeando ollas y sartenes, tocando cuernos y agitando banderas puertorriqueñas, miles de manifestantes bailaron afuera.

Los habitantes de Puerto Rico han estado especialmente molestos por la divulgación el 13 de julio pasado de mensajes por chat en los que el gobernador Rosselló y sus asesores utilizaban lenguajes obscenos para describir a políticas y a figuras portorriqueñas abiertamente gays, como el cantante Ricky Martin.

"El gobernador Ricardo Rosselló Nevares no ha renunciado y continúa en Puerto Rico", dijo el secretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira, en respuesta a reportes de medios locales que dicen que Rosselló está a punto de salir de Puerto Rico.

"Como dijo ayer, está en un proceso de reflexión y de escuchar al pueblo", agregó.

Maceira agregó que algunos medios publicaron "rumores incorrectos" y que "cualquiera que sea la decisión que tome, se comunicará oficialmente, como de costumbre".

Medios locales habían indicado que su renuncia no tardaría en anunciarse en el estado asociado a Estados Unidos.

Si Rosselló dimite como líder de la isla caribeña posiblemente será reemplazado por la secretaria de Justicia Wanda Vázquez, que tampoco es muy popular por sus vínculos al actual gobernador.

​

Cercanos a Roselló ya renunciaron

El jefe de gabinete del gobernador renunció el martes, en medio de las investigaciones de los fiscales sobre el escándalo.

Manifestantes no han parado de protestar en las calles, algunos lanzando botellas, lo que llevó a la policía a usar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud el lunes.

Algunos de los manifestantes han llegado hasta el frente de la residencia de Roselló. Medios calculan que unas 500.000 personas congregaron en las calles de San Juan el lunes pasado.

La isla que fue impactada por el huracán María, que dejó unos 3.000 muertos y graves problemas a la infraestructura.

(Con información de Reuters y AP)