Glosario de un juicio político

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha comenzado una investigación de juicio político contra el presidente Donald Trump por sus esfuerzos para presionar a Ucrania a investigar a un rival político.

Muchas de las palabras y frases utilizadas en el proceso de destitución son particulares de las leyes y cláusulas de la Constitución de los EE.UU. que rigen dicha causa.

Estos son algunos de los términos comunes utilizados en una investigación de juicio político y su significado:

- Artículos de juicio político: un documento formal que enumera los cargos de los que se acusa a un funcionario y las razones por las cuales esa persona debería ser destituida.

En Estados Unidos, la Cámara de Representantes redacta los artículos de juicio político, que luego son votados por todos los miembros de la Cámara. Si la mayoría de los miembros de la Cámara vota a favor, el funcionario es enjuiciado (políticamente) —esencialmente, el equivalente de una acusación— y los artículos de juicio político se trasladan al Senado, que luego lleva a cabo un juicio.

- Soborno: Es el segundo delito enumerado en la Constitución como digno de juicio político, después de la traición. El soborno ocurre cuando una persona le da algo de valor a alguien en una posición de autoridad para influir en sus acciones. A menudo implica obsequios en efectivo, aunque los incentivos no necesitan ser dinero y pueden incluir obsequios, servicios o favores.

- Censura: una declaración formal de condena de un presidente, miembro del gabinete, juez o legislador aprobada por una cámara del Congreso. A diferencia del juicio político, la censura no se menciona en la Constitución y no desencadenaría un juicio y una posible expulsión. Solo un presidente ha sido censurado: Andrew Jackson, por el Senado en 1834.

- Oficiales civiles de Estados Unidos: La Constitución dice que cualquier funcionario civil de Estados Unidos es susceptible a juicio político. Los funcionarios civiles son empleados del gobierno de los Estados Unidos que son nombrados para sus cargos y sirven en cualquiera de sus tres poderes: ejecutivo, legislativo o judicial.

- Delitos graves y faltas: una de las categorías de delitos enumerados en la Constitución que amerita un juicio político. Los redactores de la Constitución no especificaron esos delitos ni faltas menores, pero la frase ha sido interpretada para incluir tanto violaciones de estatutos criminales como acciones no criminales que se consideran un abuso de poder.

- Acusación: Esto se refiere a que la Cámara de Estados Unidos presenta cargos contra un funcionario del gobierno por presunta irregularidad. Un error común es que se interpreta la destitución como remoción del cargo, pero es más parecido a una acusación. Si la mayoría de los legisladores en la Cámara vota a favor de la destitución, el proceso pasa al Senado, que lleva a cabo un juicio para determinar si destituirá al funcionario de su cargo.

- Perdón: el Artículo II, Sección 2 de la Constitución otorga al presidente el "poder de conceder indultos y perdones por delitos contra Estados Unidos, excepto en casos de destitución". La cuestión de si un presidente puede concederse perdón a sí mismo se planteó durante el escándalo de Watergate en la década de 1970. En ese momento, un memorándum del Departamento de Justicia enviado al presidente Richard Nixon decía: "Bajo la regla fundamental de que nadie puede ser juez en su propio caso", el presidente no puede perdonarse a sí mismo. Sin embargo, la Constitución no impide expresamente que un presidente se perdone a sí mismo.

- Quid pro quo: La traducción más literal de la frase latina es "algo por algo", y en términos cotidianos se refiere a un intercambio de servicios o cosas de valor. Tiene significado en el sistema legal, las finanzas y la política. Puede describir transacciones perfectamente legales, pero también puede aplicarse a negocios turbios, donde se intercambia algo impropio o ilegal por algo de valor.

- Remoción vs. descalificación: Una vez que los procedimientos de juicio político se trasladan de la Cámara al Senado, se lleva a cabo un juicio para determinar si se debe condenar al acusado. Si el Senado vota para condenar, el acusado es destituido de su cargo. El Senado puede optar por votar para castigar aún más al acusado impidiéndole ocupar un cargo federal futuro, conocido como descalificación. La Constitución establece que la eliminación y la descalificación son los únicos castigos que el Senado puede emitir. Sin embargo, un acusado también puede ser castigado en tribunales estatales o federales regulares.

- Estándar vs. carga de la prueba: la Constitución dice que cualquier funcionario del poder ejecutivo o judicial puede ser destituido de su cargo por "traición, soborno u otros delitos y delitos menores". Sin embargo, no define "altos crímenes y delitos menores". La determinación se deja a los miembros de la Cámara y el Senado. La Constitución también deja que los legisladores determinen si hay suficiente evidencia para el juicio político. A diferencia de los casos penales, no hay necesidad de pruebas de mala conducta "más allá de una duda razonable".

- Supermayoría: la Constitución requiere que dos tercios del Senado voten para condenar a un funcionario que enfrenta juicio político y destitución de su cargo.

- Traición: Es el primer delito que figura en la Constitución como digno de juicio político. También es el único delito específicamente definido en la Constitución, que establece que una persona es culpable de traición si él o ella va a la guerra contra Estados Unidos o da "ayuda o consuelo" a un enemigo.

La Constitución dice que nadie puede ser condenado por traición "a menos que sea por el testimonio de dos testigos del mismo acto manifiesto o por confesión en un tribunal abierto".

- Constitución de Estados Unidos: el documento que define los fundamentos del gobierno, las leyes y los derechos básicos otorgados a los estadounidenses. Fue escrito en 1787 y ratificado al año siguiente por los 13 estados originales.