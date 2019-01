Gladys Knight cantará el himno de EE.UU. en el Super Tazón

GLADYS KNIGHT

La cantante Gladys Knight defendió su decisión de interpretar el himno nacional de EE.UU. en el Super Tazón, después de haber sido criticada por partidarios del ex quarterback Colin Kaepernick, quien ha utilizado la tradicional ceremonia previa al juego para protestar contra la injusticia racial.

Knight, de 74 años, nacida en Atlanta, aceptó interpretar "The Star Spangled Banner".

La cantante de "Midnight Train to Georgia", conocida como "la emperatriz del soul" con una carrera de medio siglo, dijo que es "desafortunado que el himno nacional haya sido arrastrado a este debate".

Rihanna y Pink se encuentran entre los músicos que se han negado a presentarse en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

RIHANNA

La empresa matriz de Louis Vuitton, LVMH, está desarrollando una marca de lujo con la cantante Rihanna.

LVMH, con sede en París, también es propietaria de Christian Dior y Givenchy, entre otras marcas de lujo.

LVMH ya tiene una asociación con la cantante de "Umbrella" en maquillaje: Fenty Beauty.

BOWIE

Volvemos a hablar de David Bowie, esta vez porque recientemente fue nombrado "el mejor artista del siglo XX", según una encuesta del programa de televisión Icons de la BBC.

El público británico votó por el músico en cuya categoría competía con Charlie Chaplin, Billie Holiday y Marilyn Monroe.

El 10 de enero se cumplieron tres años desde que el creador de Ziggy Stardust falleció de cáncer, dos días después de cumplir 69 años.

REBEL REBEL

David Jones encontró la fama en 1969 con el éxito Space Oddity.

Bowie también actuó en películas como "The Man Who Fell to Earth" y "The Last Temptation of Christ", de Scorsese, donde hizo el papel de Poncio Pilatos.

En el apogeo de su fama Bowie se declaró bisexual.