Giuliani: Trump negará que pidió a Comey ayudar a Flynn

El presidente Donald Trump negará que alguna vez haya pedido al exdirector del FBI James Comey que trate con consideración al exasesor de seguridad nacional despedido Michael Flynn si se lo hace testificar bajo juramento, dijo su abogado Rudy Giuliani el domingo.



"No hubo conversación sobre Michael Flynn", dijo Giuliani en el programa "State of the Union" de CNN, hablando sobre la reunión de la Oficina Oval del 14 de febrero de 2017.



El encuentro privado entre Trump y Comey es un episodio clave en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible obstrucción a la justicia en la investigación de la intromisión electoral de Rusia.



Comey testificó en el Congreso el año pasado que Trump trató de presionarlo para que dejara de investigar a Flynn el día después de que el presidente despidió a su asesor de seguridad nacional por mentir sobre contactos que había tenido con el embajador ruso.



"Espero que busques la manera de dejar ir a Flynn. Es un buen tipo. Espero que puedas dejar esto", dijo Comey citando a Trump.



Trump despidió a Comey en mayo de 2017, luego admitió que la investigación del FBI sobre Rusia estaba en su mente en ese momento.



Trump negó previamente la versión de la reunión de Comey sobre Flynn, sin entrar en detalles.



Pero los memorandos contemporáneos del ex director del FBI de sus interacciones con Trump, que se filtraron y finalmente se hicieron públicos en forma redactada a principios de este año, son una pieza central de la investigación de Mueller sobre si Trump intentó obstruir la investigación de Rusia.



Y desde entonces, Flynn acordó cooperar con los investigadores como parte de una declaración de culpabilidad por los cargos de mentir a los investigadores.



Giuliani dijo que la negativa de Trump al comentario de "dejar ir esto" es "lo que (Trump) testificará si se le hace esa pregunta".



Señaló que si Trump aceptaba ser entrevistado por Mueller y su equipo con la esperanza de poner fin a la investigación, las preguntas sobre sus tratos con Comey estarían prohibidas para evitar lo que sus abogados ven como una "posible trampa de perjurio".



"Si alguna vez tenemos un juicio, no creo que lo hagamos, si él va y testifica bajo juramento en lugar de que esto sea una disputa, ellos pueden decir que es perjurio si eligen creer a Comey, en lugar de Trump" dijo Giuliani.