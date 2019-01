Giuliani: La campaña de Trump puede haber coludido con Rusia, pero no Trump

Rudy Giuliani, uno de los abogados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que algunos funcionarios de la campaña de Trump en 2016 pueden haber colaborado con Rusia para ayudarlo a ganar, pero dice que el propio Trump no lo hizo.

"Nunca dije que no hubiera colusión entre la campaña o entre la gente en la campaña", dijo Giuliani, un ex alcalde de Nueva York, a CNN el miércoles por la noche.

"Dije que el presidente de Estados Unidos", agregó. "No hay una sola evidencia de que el presidente de Estados Unidos cometió el único crimen que se puede cometer aquí, conspirar con los rusos para piratear" al opositor Comité Nacional Demócrata.

El reconocimiento de Giuliani sobre la participación de la campaña de Trump con Moscú está abiertamente en desacuerdo con lo que el propio Trump ha tuiteado al menos 13 veces, más recientemente el mes pasado, que su exitosa campaña para la Casa Blanca no coludió con Rusia.

"Los demócratas no pueden encontrar una Prueba Irrefutable que vincule la campaña de Trump con Rusia después del testimonio de James Comey. No hay Prueba Fehaciente ... No hay Colusión ". @FoxNews Eso es porque NO HAY COLUSIÓN. Así que ahora los demócratas recurren a una sencilla transacción privada, (y)la llaman erróneamente una contribución de campaña, ...", escribió Trump.

Rusia ha rechazado la conclusión de la comunidad de inteligencia estadounidense de que los agentes de Moscú interfirieron en la elección para ayudar a Trump a ganar, aunque el presidente Vladimir Putin reconoció en la cumbre de Helsinki en julio pasado con Trump que quería que el entonces magnate inmobiliario derrotara a su rival demócrata, la exsecretaria de Estado de Estados Unidos Hillary Clinton.

El fiscal especial Robert Mueller y su equipo de abogados han estado investigando los vínculos de la campaña de Trump con Rusia durante 20 meses y si Trump, como presidente, obstruyó la justicia al tratar de frustrar la investigación.

Se cree que Mueller está escribiendo un informe sobre sus hallazgos, después de haber obtenido declaraciones de culpabilidad o condenas de funcionarios clave en la órbita de Trump, incluido su abogado personal Michael Cohen, el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, el expresidente de la campaña Paul Manafort, el exasistente de campaña Rick Gates y el exasesor de política exterior George Papadopoulos, entre otros.

El reconocimiento de Giuliani sobre los lazos de la campaña de Trump con Rusia se produjo días después de que surgieran noticias, accidentalmente, de que Manafort compartió los datos de las encuestas de la campaña con un exsocio de su empresa en Ucrania que, según los fiscales estadounidenses, tiene vínculos con la inteligencia rusa.

Pero Giuliani dijo que Trump nunca compartió datos de sondeo con nadie. "Donald Trump no le estaba dando datos de sondeo a nadie", dijo.

"No lo sabía hasta que se reveló hace unas semanas en un artículo", agregó.

Desafío a Mueller

Giuliani desafió a Mueller a presentar evidencia de irregularidades por parte de Trump.

"A ver si tiene algo", dijo. "Lo desafío a que nos muestre alguna evidencia de que el presidente estuvo involucrado en algo que se acerca a una conducta criminal".

A principios de esta semana, Trump, después de que los informes de noticias sugirieran que podía estar en deuda con Rusia y Putin, declaró: "Nunca trabajé para Rusia" y le dijo a un reportero: "Creo que es una verguenza que incluso hayas hecho esa pregunta".

El New York Times informó el fin de semana pasado que hace dos años, los funcionarios de la Oficina Federal de Investigaciones comenzaron a investigar si Trump "estaba trabajando voluntariamente para Rusia o había caído involuntariamente bajo la influencia de Moscú" debido a su comportamiento después de que despidiera al ex jefe del FBI James Comey en mayo de 2017, cuando lideraba la investigación sobre la intromisión rusa durante la elección.

Un informe del Washington Post dijo que Trump ha hecho todo lo posible por ocultar los detalles de sus conversaciones las cinco veces que se ha reunido con Putin en los últimos dos años, incluida una vez que Trump tomó posesión de las notas de su propio intérprete y le dio instrucciones al lingüista para que no discutir lo que había ocurrido con otros funcionarios de la administración de Trump.

En la cumbre de Helsinki, Trump y Putin se reunieron solo con sus intérpretes en la sala y no se han publicado transcripciones de su conversación. Trump dijo que hablaron sobre varios temas, entre ellos la seguridad para Israel y un gasoducto de gas natural planificado desde Rusia hasta Alemania.