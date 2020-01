Socio de Giuliani: Trump 'sabía exactamente lo que estaba pasando' en Ucrania

Un asociado del abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que el mandatario estaba al tanto de una campaña para presionar al gobierno ucraniano de llevar a cabo investigaciones que ayudarían a Trump políticamente.

Trump "sabía exactamente lo que estaba pasando", dijo Lev Parnas a Rachel Maddow de MSNBC, en una entrevista transmitida el miércoles por la noche.

El New York Times citó a Parnas diciendo: "Estoy apostando toda mi vida a que Trump sabía exactamente todo lo que estaba sucediendo, que Rudy Giuliani estaba haciendo en Ucrania".

Desde la oficina Oval, el presidente Trump insistió el jueves en que no conoce a Parnas: "No lo conozco en absoluto, no sé de qué se trata, no sé de dónde viene, no sé nada de él" y agregó que todo esto "es un gran engaño". Incluso, afirmó que "quizás sea un buen hombre. Quizás no lo sea". "No creo haberle hablado nunca".

Anteriormente, Trump negó haber enviado a Giuliani, su abogado personal, a Ucrania para buscar información negativa sobre Joe Biden, ex vicepresidente y su rival en las elecciones presidenciales de 2020.

Pero Parnas le dijo a Maddow que Trump "estaba al tanto de todos mis movimientos".

"No haría nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o el presidente", dijo Parnas. "Estaba en el terreno haciendo su trabajo".

Parnas dijo que su función al trabajar con Giuliani era reunirse con altos funcionarios ucranianos en busca de evidencia de corrupción por parte de Joe Biden y su hijo, Hunter Biden, que trabajaba para Burisma, una compañía de gas ucraniana.

Trump supuestamente retuvo ayuda a Ucrania hasta que el presidente Volodymyr Zelenskiy se comprometió a investigar a los Biden, y esas acusaciones están en el centro de su juicio político por parte de la Cámara de Representantes.

En un tuit más tarde el miércoles por la noche, Katherine Faulders, reportera de la Casa Blanca y el Capitolio para ABC News, dijo que le preguntó a Giuliani si tenía algún comentario sobre la entrevista con Parnas. El exalcalde le envió un mensaje de texto que decía: "Ninguno, es una situación muy triste".

"Quiero decir que no tienen motivos para hablar conmigo", dijo Parnas a Maddow. "¿Por qué se reuniría conmigo el círculo íntimo del presidente Zelenskiy o (el ministro del Interior Arsen) Avakov o todas estas personas o (el ex) presidente (Petro) Poroshenko? ¿Quién soy? Se les dijo que se reunieran conmigo. Y ese es el secreto que están tratando de mantener".

Agregó que el interés de Trump en Ucrania nunca se trató de erradicar la corrupción del gobierno, sino que "se trataba de Joe Biden, Hunter Biden".

Cuando Maddow le preguntó a Parnas sobre la afirmación de Trump de que no lo conocía, Parnas dijo: "Mintió", y agregó que estuvo con Giuliani cuatro o cinco días a la semana en Ucrania, durante los cuales Trump estuvo en contacto constante con Giuliani.

Parnas dijo que quiere "dar a conocer la verdad... es importante para nuestro país, es importante para mí... se están diciendo muchas cosas que no son precisas".

Parnas y otro asociado de Giuliani, Igor Fruman, han sido acusados de hacer contribuciones ilegales a la campaña de Trump. Ambos se han declarado inocentes.