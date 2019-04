Fundador de WikiLeaks arrestado tras siete años en Embajada de Ecuador

La policía británica arrastró al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fuera de la embajada de Ecuador el jueves después de que su asilo de siete años fuera revocado, allanando el camino para su extradición a Estados Unidos por una de las mayores filtraciones de información clasificada.

Horas después de que al menos siete hombres sacaran de la embajada a un Assange de aspecto frágil, con el pelo blanco y una larga barba, hasta una camioneta de la policía que esperaba afuera del edificio, funcionarios estadounidenses anunciaron que había sido acusado de conspiración para acceder a una computadora del gobierno.

Cuando lo sacaron de la embajada en una escena dramática poco después de las 0900 GMT, se escuchó a Assange, nacido en Australia, gritar: "Esto es ilegal, no me voy".

La primera ministra británica, Theresa May, aclamó la noticia en el parlamento, en medio de los aplausos de los legisladores y gritos de: "¡Escuchamos, escuchamos!".

Pero en Washington, el presidente Donald Trump, quien en 2016 dijo "Me encanta WikiLeaks" después de que el portal publicó correos electrónicos que las autoridades de los Estados Unidos dijeron que fueron hackeados por Rusia para dañar a su oponente electoral, Hillary Clinton, dijo a los reporteros que no tenía una opinión sobre los cargos contra Assange."No sé nada sobre WikiLeaks. No es lo mío".

Assange llegó al tribunal de Londres esposado, pero a pesar de ello al salir de la estación de policía levantó el pulgar en una señal de visto bueno a sus seguidores. En la corte se declaró inocente de no entregarse en 2012. El juez de distrito Michael Snow calificó a Assange de "narcisista" y lo inculpó por no pagar la fianza. La sentencia será en una fecha posterior.

La policía dijo que arrestó a Assange, de 47 años, luego de ser invitada a la embajada después de que el gobierno ecuatoriano le retiró el asilo. Assange fue sacado del edificio con una copia de la "Historia del Estado de Seguridad Nacional" de Gore Vidal, que continuó leyendo en el tribunal.

En Washington, el Departamento de Justicia de los EE. UU. Dijo que Assange fue acusado de conspirar con el exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning para obtener acceso a una computadora del gobierno como parte de una filtración en 2010 por parte de WikiLeaks de cientos de miles de informes militares estadounidenses sobre las guerras en Afganistán e Irak y comunicaciones diplomáticas norteamericanas.

La acusación se hizo en secreto el año pasado y se desveló el jueves. Assange enfrenta hasta cinco años de prisión si es declarado culpable, aunque expertos legales dicen que podría enfrentar más cargos.

Ecuador suspendió la ciudadanía de Julian Assange y lo acusó a él y a otros en WikiLeaks de colaborar en intentos de desestabilizar el gobierno de la nación andina, después de años de ofrecerle refugio.

Los abogados de Assange dijeron que podría correr el riesgo de ser torturado y que su vida estaría en peligro si fuera extraditado a Estados Unidos.

El arresto, después de casi siete años escondido en unas pocas habitaciones en la embajada, representó uno de los giros más sensacionales en una vida tumultuosa que ha transformado al programador de computadoras en un fugitivo buscado por Estados Unidos.

"Toda la Cámara recibirá con agrado la noticia esta mañana de que la Policía Metropolitana arrestó a Julian Assange, arrestado por incumplimiento de la fianza después de casi siete años en la embajada ecuatoriana", dijo May.

Los partidarios de Assange dijeron que Ecuador lo había traicionado a instancias de Washington, que la finalización de su asilo fue ilegal y que marcó un momento oscuro para la libertad de prensa.

"Los periodistas de todo el mundo deberían estar profundamente preocupados por estos cargos criminales sin precedentes", dijo Barry Pollack, abogado de Assange, en una declaración en respuesta a la acusación de los Estados Unidos.

Sus admiradores han aclamado a Assange como un héroe por exponer lo que describen como abuso de poder por los estados modernos y por defender la libertad de expresión. Sus detractores lo han pintado como una figura peligrosa cómplice de los esfuerzos rusos para socavar la seguridad de Occidente y Estados Unidos.

WikiLeaks enojó a Washington al publicar cientos de miles de cables diplomáticos secretos de Estados Unidos que dejaron al descubierto las críticas críticas de líderes mundiales, desde el presidente ruso Vladimir Putin hasta miembros de la familia real saudí.

Assange llegó a los titulares internacionales a principios de 2010 cuando WikiLeaks publicó un video militar clasificado de los Estados Unidos que mostraba un ataque de 2007 de los helicópteros Apache en Bagdad en el que murieron una docena de personas, incluido personal de noticias de Reuters.

El Kremlin dijo que esperaba que sus derechos no fueran violados.