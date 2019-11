Funcionarios EE.UU. y Corea del Norte se reúnen en Conferencia Noproliferación en Moscú

Funcionarios estadounidenses y norcoreanos celebraron una reunión en una conferencia de no proliferación celebrada en Moscú, dijo un ex funcionario estadounidense que asistió a la conferencia al Servicio Coreano de VOA, ya que las conversaciones de desnuclearización entre Pyongyang y Washington siguen estancadas.

"Me dijeron que había una reunión de este tipo entre los funcionarios estadounidenses y norcoreanos", dijo Thomas Countryman, ex subsecretario interino de control de estado de armas y seguridad internacional, después de la conferencia que terminó el sábado.

Funcionarios estadounidenses, liderados por Mark Lambert, director de la oficina de asuntos coreanos en el Departamento de Estado, asistieron a la Conferencia anual de no proliferación de Moscú de tres días.

Jo Chol Su, jefe del departamento norteamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, dirigió la delegación de Pyongyang.Lee Do-hoon, el principal negociador nuclear de Corea del Sur, también estuvo presente, pero no entabló conversaciones con representantes de Corea del Norte aparte de intercambiar saludos.

También asistieron alrededor de 250 participantes de 40 países.Organizada por el Centro de Estudios de Energía y Seguridad de Rusia, la conferencia se celebra todos los años para debatir cuestiones nucleares mundiales, incluida la desnuclearización de la península de Corea.

Al repetir las declaraciones de Corea del Norte, Countryman dijo: "No escuché nada nuevo. Escuché la misma retórica de los oradores sobre la política hostil, sobre la desnuclearización en todo el mundo, sobre la naturaleza pacífica de la DPRK" - la sigla oficial en inglés de la República Popular Democrática de Corea.

La reunión entre Estados Unidos y Corea del Norte se produce en un momento en que las conversaciones entre las dos partes siguen estancadas debido a la incapacidad de llegar a un compromiso sobre cómo sincronizar los pasos de la desnuclearización y el alivio de las sanciones.

Washington ha mantenido su posición de mantener las sanciones contra Corea del Norte hasta que tome medidas hacia la desnuclearización completa, mientras que Pyongyang ha insistido en que las primeras sanciones de Estados Unidos se relajen.

Las conversaciones de desnuclearización han quedado estancadas desde la fallida Cumbre de Hanoi en febrero, a pesar de los intentos de Washington de romper el estancamiento en el conversaciones a nivel de trabajo celebradas en Estocolmo a principios de octubre. Las conversaciones de Estocolmo se interrumpieron cuando Corea del Norte se alejó de la mesa de negociaciones. [

Kelly Magsamen, ex subsecretaria adjunta principal de defensa para asuntos de seguridad de Asia y el Pacífico en la administración Obama, dijo al Servicio Coreano de VOA que tanto Kim como Trump no han definido el alcance de la desnuclearización.

"No creo que Kim Jong Un haya tomado una decisión estratégica sobre el alcance de lo que va a renunciar en términos de sus armas nucleares", dijo Magsamen. "Del mismo modo, el presidente Trump no ha descubierto qué puede aceptar en términos de cualquier tipo de capacidad que los norcoreanos puedan seguir teniendo. Por lo tanto, no creo que ninguna de las partes haya pensado profundamente en el estado final al que estamos tratando de llegar".

Si bien Corea del Norte ha estado en conversaciones con EE.UU. este año, ha llevado a cabo múltiples pruebas desde mayo, aumentando la presión para el alivio de las sanciones y exigiendo que EE.UU. cambie su posición antes de la fecha límite de fin de año, Pyongyang ha insistido en que Washington se reúna .Durante la conferencia de no proliferación, Jo reiteró que EE.UU. cambia su postura antes de la fecha límite autoimpuesta por Pyongyang.

"Le hemos dado bastante tiempo a Estados Unidos y estamos esperando una respuesta para fines de este año", dijo Jo. "Pero debo decir que la ventana de oportunidad se cierra todos los días".

El miércoles, Corea del Norte advirtió nuevamente que Estados Unidos enfrentará consecuencias si no se reúne a fin de año."Si el flujo actual de la situación política no cambia, Estados Unidos pronto enfrentará una amenaza mayor y un sufrimiento severo que los obligará a reconocer su error", dijo un portavoz no identificado de la Comisión de Asuntos del Estado de Corea del Norte en un comunicado. por los medios estatales Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).