Funcionarios de EE.UU.: Soleimani planteaba particular amenaza de seguridad 

Funcionarios estadounidenses dijeron el martes que Qassem Soleimani, el general iraní que Estados Unidos mató en un ataque con drones, representaba una clara amenaza para los estadounidenses en el Medio Oriente, pero nuevamente no ofrecieron públicamente evidencia específica de ningún ataque que estuviera a punto de llevar a cabo.

El secretario de Estado Mike Pompeo dijo a los reporteros que el presidente Donald Trump recibió "múltiples datos" de fuentes de inteligencia antes de que Trump tomara la decisión de atacar a Soleimani en el ataque de la semana pasada que lo mató en Irak en el aeropuerto de Bagdad.

El asesor de seguridad nacional Robert O'Brien dijo que Soleimani estaba conspirando para atacar instalaciones estadounidenses donde habría matado a "diplomáticos, soldados, marineros, aviadores y marines" estadounidenses. Pero, al igual que Pompeo, O'Brien no ofreció detalles sobre el momento de lo que Trump y los funcionarios de la administración han llamado una "amenaza inminente" que planteaba Soleimani.

Con Irán prometiendo vengarse por el asesinato de Soleimani, Trump dijo hace días que Estados Unidos tiene una lista de 52 lugares dentro de Irán que luego atacaría, incluidos sitios culturales iraníes, lo que sería un crimen de guerra bajo restricciones internacionales en la conducción de la guerra. Después de grandes críticas por planear atacar sitios culturales, Trump se retractó de la amenaza y dijo a los periodistas en la Casa Blanca: "Me gusta obedecer la ley. Está bien conmigo" para evitar atacar dichos sitios.

El secretario de Defensa, Mark Esper, en una entrevista en CNN, caracterizó la evidencia de las actividades malignas de Soleimani en el Medio Oriente como "más delgada que una hoja de afeitar", diciendo que Soleimani "fue sorprendido con las manos en la masa" reuniéndose con un "líder terrorista. Este no es un hombre inocente", señaló.

Más tarde, en una conferencia de prensa del Pentágono, Esper dijo que creía que un ataque planeado por Soleimani estaba a días de distancia. El jefe militar alentó a Irán a reducir las tensiones con Estados Unidos y abrir negociaciones, "donde se comporten más como un país normal".

O'Brien dijo que el caso contra Soleimani se basó en "evidencia fuerte e inteligencia fuerte", y agregó: "Desafortunadamente, no podremos entrar en (los) tipos de métodos en este momento, pero puedo decirle fue muy fuerte".

Pompeo dijo: "Pudimos ver claramente que Soleimani no solo había hecho todas las cosas que hemos contado, como cientos de miles de masacres, la enorme destrucción de países como el Líbano e Irak, donde negaron ... a la gente de esos dos países lo que quieren, soberanía, independencia y libertad. Todo esto es trabajo de Soleimani. Entonces veríamos cómo continuaba la campaña de terror en la región... ".

"Si está buscando inminencia, no necesita mirar más allá de los días anteriores al ataque contra Soleimani", dijo Pompeo, incluido el ataque a fines de diciembre que mató a un contratista estadounidense que trabajaba en Irak.

Pompeo agregó que hubo "continuos esfuerzos en nombre de este terrorista para construir una red de actividades de campaña que conducirían potencialmente a la muerte de muchos más estadounidenses".

El principal diplomático estadounidense concluyó que el ataque con drones "fue la decisión correcta, lo hicimos bien. El Departamento de Defensa hizo un excelente trabajo. El presidente tenía una base legal y apropiada, así como una decisión que se ajustaba perfectamente a nuestra estrategia sobre cómo contrarrestar la amenaza de actividad maligna de Irán".

Irán ha prometido vengarse por el asesinato de Soleimani, y O'Brien dijo: "Nos tomamos en serio eso y los estamos observando y monitoreando". Pero con Trump amenazando con responder a cualquier nuevo ataque de Irán, O'Brien dijo: "Esperamos que estén disuadidos y que piensen dos veces antes de atacar a Estados Unidos y sus intereses".

Incluso mientras las amenazas y contraataques rebotaban entre Washington y Teherán, O'Brien dijo que cree que el mundo es un lugar más seguro con el asesinato de Soleimani.

"Mire, durante los últimos cuatro meses, las dos mayores amenazas terroristas en el mundo, (el líder del Estado Islámico Abu Bakr) al Baghdadi y Soleimani, han sido retiradas del campo de batalla", dijo O'Brien fuera de la Casa Blanca. "Creo que eso nos hace más seguros y, de hecho, nos han felicitado y dicho en privado los líderes mundiales de todas las regiones del mundo que se han acercado para felicitarnos por esta actividad".

En Irán, los funcionarios retrasaron el entierro de Soleimani, informaron los medios estatales, después de que más de 50 personas murieron en una estampida de dolientes y más de 200 resultaron heridas.

Decenas de miles de personas se habían reunido para honrar a Soleimani en su ciudad natal de Kerman antes de su entierro planeado, luego de ceremonias similares esta semana en Teherán, Qom y Ahvaz.

Muchos de los dolientes gritaban pidiendo represalias contra Estados Unidos por el asesinato de Soleimani. "¡Sin compromiso, sin sumisión, venganza!" gritaban.

El asesinato de Soleimani ha generado temores de un conflicto más amplio, ya que Estados Unidos e Irán amenazaron con fuertes respuestas a las acciones de los demás.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, sostuvo en una entrevista en CNN que el asesinato de Soleimani, comandante de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria en Estados Unidos, constituía "terrorismo de estado".

"Este es un acto de agresión contra Irán, y equivale a un ataque armado contra Irán, y responderemos", dijo Zarif. "Pero responderemos proporcionalmente, no desproporcionadamente ... no somos sin ley como el presidente Trump".

Con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, Washington ha negado a Zarif una visa para viajar a Nueva York para las próximas reuniones de las Naciones Unidas. Pompeo se negó a explicar las razones detrás de la denegación de la visa.

Después del ataque aéreo, Irán anunció que reduciría aún más su cumplimiento con el acuerdo de 2015 que restringió su programa nuclear. Eso llevó a Trump, que se retiró del acuerdo y aplicó nuevas sanciones contra Irán, a tuitear el lunes: "¡IRÁN NUNCA TENDRÁ UN ARMA NUCLEAR!".

Trump también prometió el domingo por la noche que Estados Unidos atacará "muy duro y muy rápido" a 52 objetivos iraníes si Irán ataca al personal o los activos de Estados Unidos. El número 52 representa el número de estadounidenses que Teherán tomó como rehén en 1979 durante 444 días.

"Se les permite matar a nuestra gente", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. "Se les permite torturar y mutilar a nuestra gente. Se les permite usar bombas en el camino y hacer estallar a nuestra gente y no se nos permite tocar sus sitios culturales. No funciona de esa manera".

Pompeo dijo que Estados Unidos, en cualquier nuevo ataque contra Irán, actuaría de acuerdo con las restricciones legales internacionales sobre la guerra, bajo las cuales los ataques a sitios culturales se consideran un crimen de guerra.

El presidente iraní, Hassan Rouhani, rechazó la amenaza de Trump el lunes, tuiteando: "Los que se refieren al número 52 también deben recordar el número 290. # IR655. Nunca amenacen a la nación iraní".

Fue una referencia a que Estados Unidos derribó por error un avión de pasajeros iraní que volaba sobre el Golfo Pérsico en 1988, matando a las 290 personas a bordo del avión. El entonces presidente de EE.UU., Ronald Reagan, expresó su profundo pesar por el incidente y Estados Unidos pagó casi $62 millones en reparaciones a las familias de las víctimas.