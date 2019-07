"Friends" se va a HBO Max en 2020

HBO MAX

La comedia de televisión "Friends" pasará de Netflix a un nuevo servicio de streaming llamado HBO Max, de WarnerMedia.

El martes se anunció que el nuevo servicio también incluirá contenidos originales de Reese Witherspoon y programación de Warner Bros.

HBO Max competirá con Netflix, con el próximo servicio de transmisión de Disney + de Walt Disney Co, y otras opciones de suscripción digital.

El servicio también transmitirá programación de CNN, TNT, TBS y otras redes propiedad de AT&T.

HERE COMES THE SUN, AGAIN

Gracias a la película “Yesterday”, estrenada recientemente, varios temas de los Beatles aparecen nuevamente en cartelera, como Here comes the Sun, de George Harrison, que figura en el puesto 9 de canciones Hot Rock de Billboard para la semana correspondiente al 13 de julio.

Otras canciones de los Beatles en esa cartelera son 'Let it be' en el número 12, 'Yesterday' en el 14, 'Hey Jude' en el 16 y 'Come together' en el puesto 17.

El renovado interés en el catálogo de la banda llega gracias a “Yesterday”, que se estrenó en los cines el 28 de junio. En la película, el personaje principal, interpretado por Himesh Patel, descubre que es una de las únicas personas que recuerda a los 4 de Liverpool.

NICKI MINAJ

La rapera estadounidense Nicki Minaj dijo el martes que canceló un concierto previsto para la próxima semana en el Festival Mundial de Jeddah, en Arabia Saudita, argumentando su apoyo a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.

Minaj agradeció a sus admiradores y explicó en un comunicado que tomó la decisión después de, citamos, 'informarse más en profundidad sobre la situación en Arabia Saudita', y resaltando su 'apoyo a los derechos de las mujeres, la comunidad LGBT y la libertad de expresión'.

JOAO GILBERTO

Y despedimos con un tema de Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes interpretado por Joao Gilberto, Astrud Gilberto, y Stan Getz, 'La chica de Ipanema'.

Joao Gilberto falleció el sábado, a los 88 años.