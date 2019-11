Fotógrafos denuncian instigación del gobierno

VIDEO INFO

INTRO TEXT: Cinco fotógrafos estadounidenses quienes estuvieron cubriendo historias en la frontera sur del país, denuncian ser foco de instigaciones por parte del gobierno estadounidense. Los detalles de la historia los tiene la Corresponsal de la Voz de America en Nueva York, Laura Sepulveda.

((INTRO SUGERIDO))

Cinco fotógrafos estadounidenses quienes estuvieron cubriendo historias en la frontera sur del país, denuncian ser foco de instigaciones por parte del gobierno estadounidense. Los detalles de la historia los tiene la Corresponsal de la Voz de America en Nueva York, Laura Sepulveda.

((OFF))

“Cinco periodistas que fueron rastreados, detenidos e interrogados por el Departamento de Seguridad Nacional en un ataque coordinado sin precedentes contra la libertad de prensa están demandando para defender la Primera Enmienda”, así lo asegura la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, por sus siglas en inglés a través de un comunicado.

Mitra Ebadolahi

Abogada Senior ACLU

“Some of our clients where, during their questioning, asked to provide their journalistic work. The border oficials sometime took fotographs of their photos, they also looked through their papers, their documents, their notebooks”.

VOZ DE MUJER

"A algunos de nuestros clientes, durante el interrogatorio, les pidieron que proporcionaran su trabajo periodístico. Los funcionarios fronterizos en ocasiones tomaron fotografías de sus fotos, también revisaron sus papeles, sus documentos, sus cuadernos".

((Standup/off))

Según señala la abogada de ACLU, Mitra Ebadolahi, en entrevista vía Skype, los cinco fotógrafos, identificados como Bing Guan, Go Nakamura, Mark Abramson, Kitra Cahana y Ariana Drehsler, son ciudadanos estadounidenses, profesionales que estaban en cubrimiento periodístico en la frontera sur de Estados Unidos y presume que la situación que enfrentaron no es aislada.

Mitra Ebadolahi

Abogada Senior ACLU

“The context is always that they were selected for further questioning by the US government, apparently because they were included in the secret database that NBC 7 leaked in march, and targeted based of their inclusion on that list”.

VOZ DE MUJER

"El contexto es el mismo, siempre fueron seleccionados para interrogatorio por el gobierno de los Estados Unidos, aparentemente porque fueron incluidos en la base de datos secreta que NBC 7 filtró en marzo, y fueron seleccionados en función de su inclusión en esa lista".

((OFF))

La Voz de América intentó comunicarse con los directos afectados, pero algunos rechazaron la entrevista por sugerencia de sus abogados. Por su parte el Departamento de Seguridad Nacional vía correo electrónico aseguró que, y citamos “no comenta sobre litigios pendientes. Sin embargo, la falta de comentarios no debe interpretarse como un acuerdo o estipulación con ninguna de las acusaciones”.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.