Estudiantes regresan cautelosos a clases tras tiroteo en Florida

La entrada que lleva al campus de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, está cubierta de flores y fotografías en recuerdo de los 17 estudiantes y profesores asesinados el Día de San Valentín en una masacre que alteró para siempre sus vidas y los empujó al centro del debate sobre armas en Estados Unidos.

Alexis Grogan, una estudiante de 15 años, planeaba usar el color de Stoneman Douglas, marrón, en el primer día de regreso a clases el miércoles, y zapatillas deportivas que dicen “MSD Strong, be positive, be passionate, be proud to be an Eagle” y “2/14/18” en honor a los que perdieron la vida.

Ella se siente nerviosa, como que es muy pronto continuar como usualmente sin sus amigos asesinados como Luke Hoyer, que se sentaba dos asientos más atrás que ella en la clase de español. Aún, el apoyo de sus compañeros de clase, y su lucha para fortalecer las leyes de control de armas han mantenido a flote su espíritu.

“Estoy tan orgullosa de cómo los jóvenes en mi escuela han estado luchando porque todos nosotros queremos que hayan cambios, mientras vemos el progreso, realmente nos muestra que a la gente le importa y escucha lo que tenemos que decir”, dijo Grogan en un mensaje de texto.

Los estudiantes de la escuela Douglas retornan a clase después de un torbellino de activismo político que ha reiniciado el debate sobre las armas en la nación y la seguridad en las escuelas.

El martes, familiares de las víctimas del ataque en la escuela Stoneman Douglas mantuvieron la presión en Tallahassee, la capital de Florida, con emocionados testimonios durante una audiencia legislativa para discutir la aprobación un proyecto de ley que, entre otras cosas, aumentaría el límite de edad para comprar armas de 18 a 21 años. La ley también crearía un programa que permitiría a profesores que reciban entrenamiento de la policía portar armas ocultas en la clase, si también es aprobado por el distrito escolar. El superintendente de las escuelas ha hablado firmemente en contra de esa medida.

​El gobernador de Florida, Rick Scott, quien se reunió con funcionarios en el Condado Miami-Dade el martes, dijo en conferencia de prensa que tiene la esperanza de que se apruebe un proyecto de ley sobre armas y seguridad en las escuelas antes de la sesión legislativa anual de Florida finalice el 9 de marzo.