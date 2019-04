EE.UU. niega que sanciones contra Irán buscan derrocar al gobierno

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de Irán se contraerá un 6% este año debido a la presión de las sanciones de Estados Unidos.



En un informe publicado el lunes, el FMI dijo que sus estimaciones para Irán, que incluyen la posibilidad de que la inflación supere el 40%, son anteriores a las decisiones de EE.UU. que entraron en efecto el año pasado.



Se espera que la administración de Trump finalice formalmente las excenciones de pago el jueves para algunos de los principales compradores de crudo de Irán, entre ellos China, India, Japón, Turquía y Corea del Sur.



Estados Unidos dice que quiere privar a Irán de 50 mil millones de dólares en ingresos anuales por la venta de petróleo para presionarlo y así ponga fin a sus programas nucleares y de misiles. La Casa Blanca dice que está trabajando con los principales exportadores de petróleo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para garantizar un suministro mundial adecuado de petróleo.



Turquía y China han atacado la acción de Estados Unidos, pero no está claro si continuarán comprando petróleo iraní.



El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, dijo que una entrevista transmitida en el programa de televisión por cable Fox News Sunday que acusaba a Estados Unidos de intentar "poner a Irán de rodillas" y derrocar a su gobierno al intentar frustrar su comercio internacional de petróleo.



Dijo que los funcionarios estadounidenses están "equivocados en su análisis. Están equivocados en sus esperanzas e ilusiones".



Zarif dijo que el hecho de que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo internacional de 2015 para restringir el programa nuclear de Irán "no colocaría a Estados Unidos en la buena lista de naciones respetuosas de la ley". Los medios estatales de Irán informaron que Zarif le dijo a los reporteros iraníes en Nueva York que la retirada de Teherán del pacto es una de las "muchas opciones" que está considerando a raíz del fin de las exenciones de sanciones de EE.UU. para los países que compran petróleo de Irán.



Zarif señaló que un equipo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, y líderes en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están tratando de presionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "a una confrontación que no quiere".



"Han tratado de llevar a Estados Unidos a una guerra", dijo Zarif, con el objetivo, "al menos", del cambio de régimen iraní.



Bolton, que apareció en el mismo programa de Fox News, dijo que el objetivo de Estados Unidos no es el cambio de régimen, sino un cambio en el comportamiento, específicamente el final del programa de armas nucleares de Irán y las pruebas de misiles balísticos.



"El pueblo iraní merece un mejor gobierno", dijo Bolton.



Llamó a las acusaciones de Zarif "completamente ridículas, un esfuerzo por sembrar desinformación".