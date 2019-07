Fiscales retiran un caso contra Kevin Spacey por agresión sexual

Los fiscales retiraron el miércoles un caso contra el actor Kevin Spacey, que lo acusaba de manosear a un joven en un bar de la isla turística de Nantucket (Massachusetts) en 2016, más de una semana después de que el acusador se negó a declarar sobre un teléfono celular extraviado que la defensa dice contiene información que apoya la inocencia del actor.

Spacey fue acusado de agresión indecente el año pasado en el único caso criminal que se ha presentado contra el actor desde que su carrera colapsó en medio de una serie de denuncias de conducta sexual inapropiada.

El dos veces ganador del Oscar, que fue protagonista de la serie de Netflix "House of Cards" fue uno de los nombres más conocidos de Hollywood que se vieron atrapados en el movimiento #MeToo contra el asalto sexual y el acoso que se extendió a lo largo de la industria del entretenimiento, y otras.

Spacey niega haber manoseado al hombre, cuya madre denunció públicamente las acusaciones por primera vez en 2017.

Un mensaje telefónico en busca de comentarios del abogado de Spacey, no ha sido aún respondido, dice The Associated Press.

El acusador del actor recibió la orden de testificar a principios de este mes después de que dijo que había perdido el teléfono móvil que utilizó la noche del supuesto abuso. La defensa dijo que necesitaba el teléfono para recuperar los mensajes de texto eliminados que, según dice, ayudarían al caso de Spacey.

El hombre negó la eliminación de mensajes o la manipulación de capturas de pantalla de conversaciones que proporcionó a los investigadores. Pero cuando la defensa lo presionó sobre si sabía que alterar la evidencia es un delito, invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación, y el juez indicó que su testimonio se eliminaría del expediente.

Luego, el juez cuestionó cómo los fiscales podrían llevar a Spacey a juicio si el acusador continuaba negándose a declarar; los fiscales le dijeron al juez que necesitaban tiempo para decidir cómo proceder.

El miércoles, el fiscal de distrito de Cape and Island, Michael O’Keefe, dijo en documentos judiciales que estaban retirando el cargo "debido a la falta de disponibilidad del testigo que presentó la queja".

La audiencia en la que testificó el acusador se produjo días después de que el hombre retirara abruptamente una demanda que había presentado recientemente contra el actor que buscaba daños por "angustia mental grave y permanente, y lesiones emocionales". La demanda fue desestimada "con prejuicios", lo que significa que no puede ser presentada nuevamente.

El hombre no recibió un acuerdo para abandonar el caso civil, señaló su madre. Su abogado dijo que dejó el caso porque estaba emocionalmente abrumado.

La madre del hombre, la expresentadora de televisión de Boston, Heather Unruh, alegó en 2017 que Spacey emborrachó a su hijo y lo agredió sexualmente en el Club Car, un bar en Nantucket donde el adolescente trabajaba como ayudante de camarero.