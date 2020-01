Fiscales de Los Angeles presentan cargos por delitos sexuales contra Harvey Weinsten

Fiscales de Los Ángeles anunciaron el lunes que han presentado nuevos cargos por delitos sexuales contra Harvey Weinstein, justo cuando su juicio por acusaciones de violación y agresión sexual en Nueva York estaba a punto de comenzar.

El magnate de Hollywood fue acusado de violar a una mujer y agredir sexualmente a otra en incidentes separados durante un período de dos días en 2013, dijo la fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, en un comunicado de prensa.

"Creemos que la evidencia mostrará que el acusado utilizó su poder e influencia para obtener acceso a sus víctimas y luego cometer crímenes violentos contra ellas", dijo Lacey en un comunicado. "Quiero felicitar a las víctimas que se presentaron y contaron con valentía lo que les sucedió. Espero que todas las víctimas de violencia sexual encuentren fortaleza y curación a medida que avanzan".

Weinstein está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel el 18 de febrero de 2013, después de empujarla dentro de su habitación, dijeron los fiscales. La noche siguiente, presuntamente agredió sexualmente a una mujer en la suite de un hotel de Beverly Hills. Esos eventos ocurrieron días antes de que fuera fotografiado en la alfombra roja de los Oscar con su esposa, la diseñadora de modas, Georgina Chapman, que estaba embarazada en ese momento.

Los cargos anunciados el lunes tomaron más de dos años en presentarse porque las mujeres se mostraron reacias a proporcionar toda la información necesaria, según Lacey. El grupo de trabajo del fiscal de distrito de Los Ángeles todavía está investigando acusaciones de delitos sexuales contra Weinstein por parte de tres mujeres. Los fiscales rechazaron los cargos que involucraban a otras tres mujeres porque sus casos estaban más allá del estatuto de limitaciones.

Weinstein enfrenta hasta 28 años en prisión estatal si es declarado culpable de los cargos presentados en Los Ángeles: violación forzada, cópula oral forzada, penetración sexual con uso de la fuerza y agresión sexual por restricción. Su lectura de cargos aún no ha sido programada y los fiscales recomendarán una fianza de $ 5 millones. Se espera que Weinstein comparezca en la corte en California después de que termine su juicio en Nueva York, dijo Lacey.

Los abogados de Weinstein no tuvieron respuesta inmediata a los nuevos cargos.

Lacey dijo que no había relación entre el momento del juicio en Nueva York y la presentación de cargos en Los Ángeles. Ella dijo que la presentación y el anuncio llegaron el primer día hábil, todas las personas necesarias podrían reunirse para los cargos y el anuncio.

Pero eso significó que el anuncio dramático se produjo el mismo día en que Weinstein y varias de las mujeres que lo acusaron de conducta sexual inapropiada se reunieron el lunes en el juzgado de la ciudad de Nueva York, donde un juez y sus abogados manejaron los preparativos finales para su juicio de alto riesgo por cargos. de violación y asalto.

Hablando en la corte de Nueva York el lunes antes del anuncio, los abogados de Weinstein sugirieron que sabían que podrían presentarse cargos. Le pidieron al juez que los jurados potenciales fueran secuestrados en parte debido a la posibilidad de que se pudieran presentar cargos contra Weinstein en otro lugar mientras el juicio estaba en curso. El denegó esa solicitud.

"Hay una posible situación en Los Ángeles", dijo su abogada, Donna Rotunno, a los periodistas después de la audiencia.

"No sabemos qué va a pasar. Esperamos que no", agregó otro de sus abogados, Damon Cheronis. "No tenemos control sobre lo que sucede en Los Ángeles o en cualquier otro lugar".

Más temprano el lunes, Weinstein, de 67 años, ingresó al juzgado de Nueva York apoyado en un andador luego de una reciente cirugía de espalda. Cuando se le preguntó fuera de la sala del tribunal cómo se sentía su espalda, Weinstein respondió con una leve sonrisa y un gesto regular con la mano.

"No tan bueno", dijo. "Mejor".

En el interior, sus abogados y fiscales pasaron la mañana discutiendo sobre cuestiones procesales, incluida la forma de evitar que la publicidad sobre el juicio influyera en el pensamiento del jurado.

En una breve audiencia, el juez se negó a obligar a los abogados de Weinstein a hablar con los medios, además de negar la moción para secuestrar a los jurados. El juez también rechazó una solicitud de defensa para llamar como testigo a un detective de la policía que había sido acusado de manejar mal parte del caso.

Al otro lado de la calle, las actrices y otras mujeres que dicen haber sido acosadas o agredidas sexualmente por Weinstein lo descartaron como un villano que no merece la pena de nadie.

“Parecía cobarde. No nos miraba. No haría contacto visual", dijo Sarah Ann Masse, una artista y escritora que dijo que Weinstein la acosó sexualmente vestido en ropa interior durante una entrevista de trabajo. "Este juicio es un cálculo cultural independientemente de su resultado legal", dijo.

La selección del jurado en el juicio comenzará el martes, más de dos años después de que las acusaciones llamaron la atención pública y catalizaron el movimiento #MeToo.

La abogada principal de Weinstein, Donna Rotunno, dijo que esperaba que se pudiera encontrar un jurado justo que no juzgara previamente el caso.

"En este gran país, eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad", dijo a periodistas fuera del juzgado.

Weinstein enfrenta acusaciones de que violó a una mujer en una habitación de hotel de Manhattan en 2013 y realizó un acto sexual forzado con una mujer, Mimi Haleyi, que acudió a él en busca de trabajo en el cine en 2006.

Se ha declarado inocente y dice que cualquier actividad sexual fue consensuada. Si es declarado culpable de los cargos más graves en su contra, dos cargos de agresión sexual depredadora, Weinstein enfrenta una sentencia de cadena perpetua obligatoria.

Para que eso suceda, los fiscales deben demostrar que Weinstein tenía la costumbre de violar a las mujeres, más allá de las dos directamente involucradas en los encuentros en los que está acusado. Con ese fin, planean llamar a la actriz Annabella Sciorra, quien dice que Weinstein la forzó a entrar en su apartamento de Manhattan en 1993 o 1994 y la violó después de que protagonizara una película para su estudio de cine. También se espera que uno de los acusadores en el caso de Los Ángeles testifique.

Los fiscales querían que los miembros del jurado escucharan a algunas de las más de 75 mujeres que se han presentado públicamente para acusar a Weinstein de conducta sexual inapropiada, desde acoso hasta asalto. Las primeras acusaciones fueron reveladas por The New York Times y The New Yorker en octubre de 2017.

Los fiscales obtuvieron permiso de la corte para tratar de reforzar su caso con otros cuatro testigos: Sciorra y otros tres acusadores que no han sido nombrados.

Una de esas mujeres dijo que tuvo un encuentro con Weinstein en un hotel de Manhattan en 2004. Una segunda fue testificar sobre una interacción con Weinstein en un apartamento de SoHo en 2005. Una tercera fue descrita en documentos judiciales como haber tenido un incidente con Weinstein en un hotel en Beverly Hills, California, en febrero de 2013.

Hablando fuera del juzgado cuando comenzaron los procedimientos, un grupo de acusadores de Weinstein habló con reporteros, incluidos Masse, las actrices Rosanna Arquette, Dominique Huett y Rose McGowan, la modelo Paula Williams, Louise Godbold y la actriz y periodista Lauren Sivan.

McGowan agradeció a las mujeres que testificarán durante el juicio como presuntas víctimas por representar a muchas más mujeres que tal vez nunca tengan su día en la corte.

"Nos defienden y estoy inmensamente orgullosa de ellos", dijo. "No tuvimos nuestro día. Pero con suerte lo harán. Su victoria será nuestra victoria. Su pérdida será nuestra pérdida".

Rotunno ha argumentado que el caso es débil y dijo que planea interrogar agresivamente a los acusadores.

En la corte el lunes, el fiscal Joan Illuzzi inmediatamente estableció un tono combativo al referirse a Weinstein como un "depredador", provocando una objeción de la mesa de la defensa.

Los abogados también se enfrentaron después de que los fiscales le pidieron al juez que prohibiera a todos los abogados en el juicio hablar sobre la evidencia fuera de la corte. Illuzzi acusó a Rotunno de "degradar y humillar y humillar a nuestros testigos" en declaraciones a la prensa antes del juicio.

"No he degradado a nadie", respondió Rotunno.

El juez James Burke se negó a emitir una orden de mordaza, pero les dijo a ambas partes: “Dejen en paz a los testigos, ¿de acuerdo? No hables de ellos de ninguna manera".