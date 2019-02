Fiscales investigan tabloide tras denuncia de Bezos

Fiscales federales investigarán el manejo de una historia sobre la relación extramarital del director general de Amazon, Jeff Bezos, publicada en el National Enquirer para determinar si la empresa que publica el tabloide violó un acuerdo con la fiscalía, dijeron a The Associated Press dos personas al tanto del asunto.

Bezos dice que la empresa dueña del National Enquirer, American Media Inc. (AMI), trató de extorsionarlo y chantajearlo. En un blog publicado el jueves en el sitio Medium.com, Bezos dijo que AMI amenazó con publicar fotos íntimas de él a menos que dejara de investigar cómo el tabloide obtuvo los mensajes íntimos que intercambió con su amante.

Los fiscales estudian ahora si AMI violó un acuerdo anterior de que no violaría más leyes a cambio de no ser juzgada por violar las normas de financiación de campañas electorales, dijeron las fuentes. Ambas hablaron bajo la condición de anonimato por no estar autorizadas a hablar públicamente del asunto.

El choque de gran repercusión enfrenta al hombre más rico del mundo y el jefe del tabloide de mayor circulación en Estados Unidos, que además es un partidario fervoroso del presidente Donald Trump.

Un vocero de AMI no respondió a los pedidos de declaraciones y la fiscalía federal de Manhattan negó dar entrevistas. En un comunicado el viernes, AMI dijo que “actuó legítimamente” y que solo participaba en “negociaciones de buena fe” con Bezos.

Bezos no dijo que el tabloide quería dinero sino que publicara un comunicado para decir que la cobertura del tabloide no respondía a motivaciones políticas.

AMI confesó anteriormente que realizó lo que se conoce como “capturar y matar” para ayudar a la campaña presidencial de Trump. Eso consiste en obtener de manera exclusiva una información y no publicarla si resulta perjudicial. Trump suele criticar duramente al Post y Bezos por la manera como el diario informa sobre su presidencia.

“Desde luego, no quiero que publiquen mis fotos personales, pero tampoco participaré de su conocidos métodos de extorsión, favores políticos y corrupción”, dijo Bezos acerca de AMI al explicar su decisión de expresarse públicamente. “Prefiero ponerme de pie, hacer rodar el tronco y ver qué sale arrastrándose de ahí”.

El asunto salió a la luz el 9 de enero, cuando Enquirer publicó una historia sobre la relación extramatrimonial de Bezos con la presentadora de televisión Lauren Sanchez, también casada. Bezos contrató a investigadores privados para averiguar cómo el tabloide consiguió los mensajes y fotos intercambiados entre los dos.

Los investigadores, dirigidos por su asesor personal en materia de seguridad, Gavin de Becker, concluyeron que el teléfono de Bezos no había sido hackeado. En cambio, se concentran en el hermano de Sanchez, dijo una persona enterada.

De Becker su equipo sospechan que Michael Sanchez, un agente artístico que se jacta de su apoyo a Trump, dio la información a Enquirer, dijo la fuente, que habló bajo la condición de no ser identificada.

Sanchez, que también es agente de su hermana, se negó a hablar con The Associated Press y no respondió a un pedido de declaraciones por email. Tuiteó que Becker “difunde teorías conspirativas conservadoras falsas y desquiciadas” y calumnias absurdas”.

Hace unos días, una fuente de AMI dijo a los investigadores que David Pecker, el director general de la empresa, estaba “furiosamente trastornado” por la investigación, dijo Bezos. Posteriormente, AMI presentó una oferta a los representantes del empresario.

“Dijeron que tenían más mensajes de texto míos y fotos y que publicarían todo si no deteníamos nuestra investigación”, escribió Bezos.

El director del tabloide, Dylan Howard, describió las fotos en un email como una “selfie de la cintura para abajo” de Bezos, otras en calzoncillos ajustados o envuelto en una toalla y varias fotos íntimas de Sanchez, según los correos difundidos por Bezos.

Según los correos, un abogado de AMI propuso un acuerdo formal el miércoles: el tabloide no publicaría las fotos si Bezos y sus investigadores declaraban públicamente en un comunicado que “no tienen conocimiento ni fundamentos” que indiquen que la cobertura del Enquirer “obedece a motivaciones políticas o a influencias de fuerzas políticas”.

Bezos dijo que decidió publicar los correos enviados a su equipo “antes que capitular a la extorsión y el chantaje” a pesar del “costo personal y la vergüenza con que me amenazan”.