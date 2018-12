Fiscal Mueller a punto de revelar más detalles sobre interferencia rusa

El fiscal especial Robert Mueller se aprestaba a divulgar más detalles el viernes sobre los tratos del equipo de campaña del presidente Donald Trump con Rusia, al aproximarse los plazos judiciales en los casos de dos asesores del mandatario.

Mueller y la fiscalía de Nueva York deben presentar en los tribunales memorándums por separado detallando la cooperación de Michael Cohen, el antiguo abogado personal de Trump que ha admitido haberle mentido al Congreso y haber pagado a otras personas para proteger al presidente.

Además, el equipo de Mueller revelará sobre en qué mintió el exjefe de campaña de Trump Paul Manafort cuando fracasó su acuerdo con la fiscalía.

Cohen y Manafort están entre cinco allegados de Trump acusados de mentir, ya sea a la fiscalía o al Congreso.

La presentación de los documentos coronará una semana en la que el equipo de Mueller por primera vez divulgó detalles de la ayuda que ha recibido del exasesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn.

Según la fiscalía Flynn ofreció ayuda "sustancial" por lo cual no tendrá que ir a la cárcel y su cooperación no se limitó solo a la investigación sobre Rusia sino también a otro caso penal no revelado.

Mientras tanto, Trump sigue lanzando diatribas contra la investigación sobre Rusia y contra quienes han estado ayudando a la fiscalía. Trump ha despotricado particularmente contra Cohen, a quien acusa de mentir para obtener una sentencia de cárcel más leve.

Además el presidente alabó a otro allegado, Roger Stone, por haber declarado que jamás declararía contra Trump y dijo que no descarta indultar a Manafort.

En los documentos que deben ser presentados el viernes, la fiscalía revelará si desea que Cohen vaya a la cárcel y en ese caso, por cuánto tiempo. Para ello, tendrá que darle al juez federal algo de detalles sobre la asistencia que Cohen le ha dado, tanto en la investigación sobre Rusia como en otro caso dirigido por la fiscalía federal de Manhattan.

En agosto, Cohen se declaró culpable de ocho cargos penales, entre ellos el de evasión fiscal y el de violar leyes de financiamiento de campañas. Afirmó que Trump le había pedido, antes de las elecciones de 2016, pagarle a la actriz pornográfica Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, quienes han dicho que tuvieron relaciones extramaritales con Trump.

La semana pasada, sorpresivamente, Cohen se declaró culpable de mentirle al Congreso, lo que centró la atención en los vínculos del equipo de Trump con Rusia durante la campaña de 2016. Cohen admitió que mintió sobre las gestiones para erigir una Torre Trump en Moscú, afirmando que el proyecto se prolongó hasta junio de 2016, más allá de lo admitido previamente.

Cohen además dijo que habló del proyecto con Trump durante la campaña presidencial, contradiciendo las aseveraciones del mandatario de que no tenía negocios con Rusia.