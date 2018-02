Dow Jones cierra al alza en turbulento día

La turbulencia en los índices accionarios de EE.UU. siguió a una amplia caída en los mercados globales.En Europa, el DAX de Alemania cayó un 1,2 por ciento, mientras que el CAC 40 de Francia perdió un 1,4 por ciento. El FTSE 100 de Gran Bretaña perdió un 1,1 por ciento.Los mercados asiáticos cayeron más bruscamente. El Nikkei 225 de Tokio perdió un 2,3 por ciento y el Hang Seng de Hong Kong cedió un 3,1 por ciento.Las acciones estadounidenses comenzaron a caer la semana pasada después de que el Departamento de Trabajo dijo que los salarios de los trabajadores crecieron a un ritmo acelerado en enero.Los inversionistas temen que los crecientes salarios perjudiquen las ganancias corporativas y podrían indicar un aumento en la inflación que puede llevar a la Reserva Federal a elevar las tasas de interés a un ritmo más rápido, frenando la economía.En Wall Street, muchas empresas que aumentaron más en el último año fueron las más afectadas por la venta. Facebook y Boeing han caído bruscamente.Los analistas financieros consideran las correcciones como eventos normales, pero dicen que la última caída abrupta e inusual podría haber sido desencadenada por una combinación de eventos que sacudieron a los inversores. Estos incluyen preocupaciones sobre un posible aumento en la inflación de EE.UU. o las tasas de interés y disputas presupuestarias en Washington.El mercado, actualmente en su segunda temporada más larga de ganancias de todos los tiempos, no había visto una corrección durante dos años, un tiempo inusualmente largo. Muchos observadores del mercado habían estado pronosticando un retroceso, diciendo que los precios de las acciones se habían vuelto demasiado caros en relación con las ganancias de la compañía.Lo que muchos no pudieron predecir, sin embargo, es el profundo deslizamiento del S & P 500 desde un récord el 26 de enero a una caída del 10 por ciento el jueves."El S & P 500 no se ha movido al modo de corrección tan rápido, nunca", dijo Lindsey Bell, estratega de inversión en CFRA Research. "Han pasado nueve días desde el pico del 26 de enero hasta donde estamos hoy".Los empleadores estadounidenses están contratando a un ritmo saludable, con un desempleo en un mínimo de 17 años del 4,1 por ciento. La industria de la vivienda es sólida y la manufactura se está recuperando.Las principales economías de todo el mundo están creciendo en tándem por primera vez desde la Gran Recesión, y las ganancias corporativas están en aumento. Esa combinación generalmente lleva a un aumento de las acciones. Pero los precios de las mismas han subido más rápido que las ganancias en los últimos años.Muchos inversores lo justificaron al señalar que las tasas de interés eran bajas y que pocas alternativas parecían mejores inversiones. El rápido aumento de las tasas de interés haría que ese argumento sea mucho menos persuasivo.