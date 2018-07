Festival de Venecia rinde tributo a Orson Welles

TURN ON THE RADIO

La cantante y actriz Cher, la artista de música country Reba McEntire y los creadores del éxito de Broadway, "Hamilton", serán reconocidos con los Premios del Kennedy Center este año.

El pianista Philip Glass y el saxofonista de jazz Wayne Shorter también serán homenajeados en el evento.

El presidente Donald Trump ha tildado la obra de Lin Manuel Miranda de "un musical nada especial" y a Cher de "fracasada".

ORSON WELLES EN VENECIA

A finales de agosto tendrá lugar el Festival de Cine de Venecia que este año estrenará películas de Netflix y un film de Orson Welles.

Unas 20 películas competirán por el León de Oro en la septuagésima quinta edición del festival de cine más antiguo del mundo.

Netflix exhibirá "The Other Side of the Wind", de Welles, sobre el regreso de un director de cine, que se rodó por primera vez en la década de 1970 y se completó recientemente.

REDGRAVE, VANESSA

La actriz británica Vanessa Redgrave recibirá el León de Oro por una vida dedicada al mundo del cine.

Entre las películas de Netflix en competencia se encuentran el western de los hermanos Coen "La balada de Buster Scruggs" y el drama familiar en blanco y negro "Roma" del ganador del Oscar Alfonso Cuarón.

'69

Después de 40 años de carrera que incluyen éxitos como "Summer of '69" “(Everything I Do) I Do It For You,” y “Heaven”, el canadiense Bryan Adams sigue realizando presentaciones como la que el domingo 5 de agosto tendrá en el Wolf Trap, cerca de la capital estadounidense.