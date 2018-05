Ex número dos del FBI escribió memo sobre despido de Comey

El ex subdirector del FBI, Andrew McCabe, redactó un memorando sobre las circunstancias previas al despido de su antiguo jefe, James Comey, según dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la situación.

La persona habló bajo condición de anonimato el miércoles para discutir un documento secreto que fue entregado al asesor especial Robert Mueller. Su equipo está investigando si la campaña de Trump se coordinó con Rusia durante las elecciones presidenciales de 2016 y si el presidente buscó obstruir esa investigación mediante acciones que incluyeron el despido de Comey en mayo pasado.

El memo se refiere a una conversación que McCabe tuvo con el subsecretario de Justicia, Rod Rosenstein, sobre los preparativos de Rosenstein para el despido de Comey.

Rosenstein jugó un papel importante en ese episodio, después de haber escrito una nota culpando a Comey por su manejo de la investigación por correo electrónico de Hillary Clinton que la Casa Blanca presentó como justificación para la decisión del presidente Donald Trump de despedir al director del FBI.

Rosenstein ha dicho que escribió un memorando exponiendo sus preocupaciones con Comey después de enterarse de que la Casa Blanca tenía la intención de despedirlo.

Según el memorando de McCabe, Rosenstein le indicó que inicialmente se le pidió que hiciera referencia a la investigación sobre Rusia en su propio memorando sobre Comey, pero la versión final no incluyó la discusión sobre Rusia y se centró en cambio en el caso del correo electrónico de Clinton.

Rosenstein designó a Mueller como abogado especial una semana después de que Comey fuera despedido. Él ha dicho que se recusaría si fuera necesario si sus acciones se volvieran relevantes para la investigación de Mueller.

La AP informó en marzo que McCabe había redactado varios memorandos, incluso sobre sus interacciones con Trump. Comey también redactó una serie de memorandos sobre sus propios encuentros con Trump que lo desconcertaron.

The New York Times informó primero sobre el contenido de este memo particular.

McCabe se convirtió en el director interino del FBI después del despido de Comey en mayo pasado. Fue despedido como subdirector en marzo, pocos días antes de su retiro programado, en medio de un pesquisa del inspector general que encontró que había engañado a los investigadores internos sobre su papel en una filtración de octubre de 2016 al Wall Street Journal.