Familia de Neil Armstrong recibió acuerdo millonario en disputa por su muerte

Un hospital de Ohio pagó al patrimonio del astronauta Neil Armstrong seis millones de dólares en un acuerdo confidencial para resolver las acusaciones de que las complicaciones postquirúrgicas lo llevaron a sla muerte en 2012, según documentos judiciales y un informe del diario The New York Times.

El acuerdo de 2014 fue para 10 miembros de la familia, incluidos los dos hijos de Armstrong, su hermana, su hermano y sus seis nietos, de acuerdo con los documentos presentados ante el Tribunal de Sucesiones del Condado de Hamilton en Cincinnati, que estuvieron disponibles públicamente el martes. La viuda de Armstrong, Carol, no recibió ningún dinero en el acuerdo.

Los hijos de Armstrong, Mark y Rick, sostuvieron que la atención brindada por Mercy Health-Fairfield Hospital le costó la vida a su padre, según el The New York Times.

El 50 aniversario de los primeros pasos de Neil Armstrong en la Luna se celebró el sábado. Armstrong falleció el 25 de agosto de 2012, a los 82 años.

Una moción del 24 de septiembre de 2014 para sellar el acuerdo dijo que el hospital y sus cuidadores respaldaron el tratamiento que brindaron.

"Sin embargo, el hospital, en nombre de sí mismo y los proveedores de atención médica, lograron un acuerdo confidencial de 6 millones de dólares para evitar la publicidad que el Estado podría haber iniciado en nombre de ciertos miembros de la familia si no se hubiera alcanzado un acuerdo", indica el documento.

La portavoz del hospital, Maureen Richmond, se negó a ofrecer detalles sobre el asunto y dijo que no podía hablar sobre el cuidado de ninguna persona.

Carol Armstrong le dijo al diario estadounidense The New York Times que firmó el acuerdo en su papel de ejecutora, pero no recibió parte de él.

Neil Armstrong fue admitido en el hospital en agosto de 2012 para una cirugía de derivación vascular, de acuerdo con una moción presentada el 24 de septiembre de 2014 por Carol Armstrong que buscaba la aprobación del acuerdo.

"Se sometió a la cirugía cardiovascular, pero surgieron complicaciones postquirúrgicas y posteriormente murió", indica la moción.

La mayor parte del acuerdo, alrededor de 5.200 millones de dólares, se dividió entre los hijos de Armstrong. El hermano y la hermana del astronauta recibieron 250.000 dólares cada uno, y seis nietos obtuvieron 24.000 dólares cada uno. Se otorgaron honorarios de abogados de 160.000.