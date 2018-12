Falleció Penny Marshall, de "Laverne y Shirley"

LAVERNE AND SHIRLEY

Falleció a los 75 años la actriz y directora Penny Marshall, quien interpretó a Laverne en la comedia de los años 70 y 80 "Laverne & Shirley" antes de convertirse en directora de películas como "Big" y "A League of Its Own".

Marshall murió el lunes por la noche en su residencia de Hollywood Hills, California, debido a complicaciones de diabetes, informó el diario The Los Angeles Times.

"Laverne y Shirley" fue una comedia cuyo génesis fue otra legendaria comedia televisiva, “Happy Days”.

"Big", una fantasía en la que un niño se despierta en el cuerpo de un hombre adulto, le valió a Tom Hanks una nominación al Oscar e hizo de Marshall la primera mujer en la historia de Hollywood en dirigir una película que recaudara más de $ 100 millones.

AWAKENINGS

"Awakenings", un drama médico protagonizado por Robert De Niro y Robin Williams, vino a continuación. La cinta recibió tres nominaciones al Oscar, incluyendo a mejor película y actor en un papel principal (De Niro).

Al principio de su carrera, Penny Marshall apareció en un comercial del champú Head & Shoulders como la chica normal con el cabello sin vida vs. una hermosa chica con melena rubia: Farrah Fawcett.

JEFF BRIDGES

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha anunciado que Jeff Bridges recibirá el premio Cecil B. DeMille en los Globos de Oro, el 6 de enero de 2019.

Bridges ha protagonizado películas como “Starman”, "The Big Lebowski", "Crazy Heart", "True Grit", "The Fisher King" y "Hell or High Water".

George Clooney, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Sidney Poitier, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Meryl Streep, Barbra Streisand, Denzel Washington, Robin Williams y Oprah Winfrey han sido homenajeados con el Cecil B. DeMille.