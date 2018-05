Fallece el "padre del nuevo periodismo" Tom Wolfe

El periodista y escritor estadounidense Tom Wolfe falleció el lunes en Manhattan a los 87 años de edad, según confirmó su agente Lynn Nesbit.

Wolfe, conocido por ser el "padre del nuevo periodismo" fue hospitalizado por una infección, pero no se han revelado mayores detalles.

A lo largo de su carrera escribió cuatro novelas largas, numerosos cuentos, poesía, obras dramáticas y fragmentos de novela. Entre sus obras más destacadas se encuentran "La hoguera de las vanidades", "The right stuff o Todo un hombre".

Wolfe era hijo de una diseñadora y un agrónomo. Estudió en la Universidad Washington and Lee y se graduó en 1952. Comenzó colaborando en The Washington Post, Enquirer y New York Herald.

En 1962 se​ trasladó a Nueva York y comenzó a revolucionar el periodismo tradicional. Las bases de la comunicación se asentaban sobre la regla de la pirámide invertida, esto es, comenzar con la información más relevante al comienzo y dejar los detalles para el final.

Wolfe rompió las reglas y llamó a eso "Nuevo Periodismo", poniendo al sujeto observador en el centro de la escena con un estilo literario: tomando hechos concretos de la realidad, se daba licencias literarias.

Reacciones:

"Fue un escritor increíble. Y no podrías imitarlo. Cuando las personas lo intentaron fue un desastre. Deberían haber conseguido un trabajo en una carnicería ''. Gay Talese.

"Lo que espero que la gente sepa de él es que era un hombre dulce y generoso. No solo un gran escritor sino tenía una gran alma. Él no solo me ayudó a ser escritor. Lo hizo con placer ". Michael Lewis.

"Tom Wolfe ha muerto. Su trabajo cambió mi vida y me convenció para escribir no ficción. Te veo bien, Tom''. Susan Orlean.