Fallece la leyenda del jazz Nancy Wilson a los 81 años

La cantante estadounidense ganadora de premios Grammy, Nancy Wilson, que interpretó desde baladas de jazz hasta canciones pop durante décadas de carrera, murió en la noche del jueves en California. Tenía 81 años.

Wilson padeció una larga enfermedad, según informó su publicista Devra Hall Levy a medios estadounidenses.

Con su mayor éxito, "(You Don’t Know) How Glad I Am" de 1964, ganó un premio Grammy a la mejor canción de R&B.

También ganó premios Grammy en 2005 y 2007.

"Ella era una de esas raras vocalistas que podían hacerlo todo", dijo su publicista a la agencia Reuters. "Jazz, blues, pop e incluso funk. Lo hizo todo".

Wilson estaba segura de que cantar era lo que quería hacer desde temprana edad. "Siempre he cantado. Nunca he cuestionado qué es. Le agradezco a Dios por ello y simplemente lo hago", dijo a NPR radio en 1994.

Sus influencias musicales, contó, incluían a Nat "King" Cole.

Su primer álbum, "Like in Love", salió en 1959 con éxito comercial. Con frecuencia lideró las listas de éxitos de Billboard en la década de 1960.

El historiador y autor de jazz, Ted Gioia, dijo a Reuters que el mundo del jazz había perdido a una gigante de la música cuyos talentos flexibles le llevaron a sus canciones a alturas emotivas.

"Ella era una de esas raras vocalistas que podían cantar cualquier estilo, cruzar cualquier género, pero aún así, dejaban su sello único en la música. Sus álbumes estaban llenos de joyas", enfatizó Gioia.