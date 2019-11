Facebook cierra cerco a oligarca ruso acusado en EE.UU. de interferir en la elección de 2016

Facebook Inc suspendió esta semana tres redes de cuentas rusas por supuesto intento de influir en la política interna de ocho países africanos, y que estaban vinculadas a un empresario ruso acusado de interferir en las elecciones de Estados Unidos en 2016.

Facebook informó que todas las redes estaban conectadas a "entidades asociadas con el financiero ruso Yevgeniy Prigozhin", un magnate ruso cercano al presidente Vladimir Putin y acusado por el fiscal especial estadounidense Robert Mueller de ser parte del entramado de Rusia en sus esfuerzos por influir en las pasadas elecciones estadounidenses a través de campañas encubiertas en las redes sociales.

El gobierno de Rusia ha negado las acusaciones, pese a que el reporte de Mueller determinó que sí hubo interferencia rusa.

Prigozhin también ha negado previamente haber incurrido en cualquier fechoría.

Las redes suspendidas por Facebook el miércoles apuntaban a personas en Madagascar, República Centroafricana, Mozambique, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Camerún, Sudán y Libia.

Entre todas las cuentas acumularon más de 1 millón de seguidores, indicó la empresa.

En algunos de los países africanos, las redes administradas por Rusia trabajaron con ciudadanos locales para disfrazar mejor sus orígenes y apuntar a los usuarios de Internet, dijo Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad cibernética de Facebook.

"Hay una especie de unión de fuerzas, por así decirlo, entre actores locales y actores de Rusia", dijo Gleicher a Reuters. "Parece que los actores locales involucrados saben quién está detrás de la operación".

Facebook no identificó a las personas u organizaciones locales que trabajaron con las cuentas asociadas a Prigozhin.

Investigadores de la Universidad de Stanford, que trabajaron con Facebook en su investigación, dijeron que las compañías incluían al Grupo Wagner, una firma de contratistas militares que, según las fuentes, dijeron previamente a Reuters que ha llevado a cabo misiones de combate clandestinas en nombre del Kremlin en Ucrania y Siria.

Las autoridades rusas niegan que los contratistas de Wagner cumplan sus órdenes. Wagner no tiene un perfil público y nunca ha comentado sobre sus actividades. Prigozhin ha negado los vínculos con Wagner.

Cerrando el cerco

Facebook, Twitter Inc y Google de Alphabet Inc han prometido intensificar la lucha contra la manipulación política de sus plataformas después de enfrentar fuertes críticas por no contrarrestar la supuesta interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016.

A pesar del mayor escrutinio, los funcionarios de EE. UU. han advertido en repetidas ocasiones sobre la amenaza que representan Rusia y otros países, de quienes dicen que todavía pueden intentar influir en el resultado de la contienda presidencial de noviembre de 2020.

La acción sobre las redes africanas es el segundo movimiento de Facebook contra grupos vinculados a Prigozhin en una semana.

La compañía dijo la semana pasada que había suspendido una red de 50 cuentas de Instagram que vinculaba a la Agencia de Investigación de Internet de Rusia, una organización que, según la fiscalía estadounidense, fue financiada por Prigozhin para intentar influir en la votación presidencial estadounidense de 2016.