STORY NAME: LUNES 12.16.19 – Facebook en nueva polémica por privacidad - LAURA



INTRO TEXT: Una carta que Facebook habría enviado a dos senadores estadounidenses sería la muestra de que la red social tiene acceso a la ubicación de sus usuarios, así ellos no lo autoricen. Un experto opina desde la perspectiva de la privacidad.

Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.



SLUG: Facebook en nueva polémica por privacidad



Una carta que Facebook habría enviado a dos senadores estadounidenses sería la muestra de que la red social tiene acceso a la ubicación de sus usuarios, así ellos no lo autoricen. Un experto opina desde la perspectiva de la privacidad.

Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York

“Su historial de ubicaciones es privado y puede administrarlo o eliminarlo en cualquier momento", así dice una cita de las políticas de privacidad publicadas por Facebook a los usuarios.

Josh Hawley

Senador por Missouri, Estados Unidos “@Facebook admits it. Turn off “location services” and they’ll STILL track your location to make money (by sending you adds). There is no opting out. No control over your personal information. That’s Big Tech. And that’s why Congress needs to take action”

Voz de hombre 1

“Facebook lo admite. Desactive los "servicios de ubicación" y TODAVÍA seguirán su ubicación para ganar dinero (enviándole anuncios). No hay opción de exclusión. Sin control sobre su información personal. Eso es gran tecnología. Y es por eso que el Congreso debe tomar medidas".

El senador Josh Hawley, de Missouri, expresó en su cuenta de Twitter preocupación tras recibir una carta, en la que FB admitiría no solo recibir información por autorización de los usuarios, sino por su actividad publicada en la red y su dirección IP, utilizada por el dispositivo con el que se hizo la publicación.

Facebook, en respuesta a consulta de la Voz de América, no extendió su pronunciamiento, sino que sugirió solicitar una copia del documento a la oficina de los senadores Hawley y Coons.

Jake Laperruque

Consultor – The Constitution Project

"Even If you feel like you have nothing to hide and nothing to keep secret, I think it's important to care about these issues […] But whose activities wether are going to a women's health clinic, or a mosque […] that want to keep that activity private for themselves and not have everyone looking in on it or potentially harvesting and selling that data”

VOZ DE HOMBRE 2

"Incluso si siente que no tiene nada que ocultar y nada que mantener en secreto, creo que es importante preocuparse por estos problemas y decir que esa opción debe estar disponible, porque hay muchas personas que no hacen nada malo. Pero sus actividades, ya sea ir a una clínica de salud para mujeres, una mezquita, o una manifestación política, y quieren mantener esa actividad en privado y no que todos la investiguen o potencialmente obtengan y vendan esos datos".

Expertos en privacidad informática, como Jake Laperruque, celebran que se ponga la mirada en las políticas de privacidad de compañías que tienen acceso a tanta información personal y, más aún, cuando el usuario no tiene plena conciencia de ello.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.