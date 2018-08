Facebook bloquea app myPersonality

Facebook bloqueó otra aplicación que se negó a ser inspeccionada y cree que la información de hasta 4 millones de usuarios podría estar comprometida.

La compañía de redes sociales anunció haber tomado medidas contra la aplicación myPersonality luego de descubrir que la información del usuario era compartida con investigadores y empresas "con protecciones limitadas".

Facebook dio a conocer que notificará del problema a los usuarios de la aplicación. Es la segunda vez que Facebook bloquea una aplicación, luego de haber proscrito una app vinculada a la firma de análisis Cambridge Analytica, que desató un escándalo de privacidad.

La aplicación fue creada en 2007 por el investigador David Stillwell y permitió a los usuarios responder un cuestionario de personalidad y recibir comentarios sobre los resultados.

El escándalo de Cambridge Analytica desató la investigación exhaustiva de miles de aplicaciones por parte de Facebook, en marzo, a raíz de la cual suspendió más de 400 aplicaciones.

Cambridge Analytica obtuvo información de hasta 87 millones de usuarios, la cual fue recopilada por la aplicación "This Is Your Digital Life" creada por el investigador Aleksandr Kogan.