Facebook se defiende de acusaciones del NYT por acceso a datos

Facebook Inc. rechazó el domingo las afirmaciones del New York Times de que permitía a Apple y a otros fabricantes acceder "en profundidad" a datos personales de los usuarios a través de un software, argumentando que el control se encontraba sujeto al consentimiento de los administradores.

El software al que hace referencia el periódico lanzado hace 10 años, fue utilizado por cerca de 60 compañías, incluidas Amazon (AMZN.O), Apple (AAPL.O), Blackberry (BB.TO), HTC (2498.TW), Microsoft. (MSFT.O) y Samsung (005930.KS), según dijo en una publicación la vicepresidenta de sociedades de productos de Facebook.

Según The New York Times, Facebook permitía a las compañías acceder a los datos de los amigos de los usuarios sin su consentimiento explícito, incluso después de declarar que ya no compartiría esa información con personas externas.

Algunos fabricantes de dispositivos podrían recuperar información personal incluso de amigos de los usuarios que creían que habían prohibido compartir información, explicó el periódico.

"Contrario a lo que afirma el New York Times, la información de los amigos, como fotos, solo se podía acceder en dispositivos cuando la gente tomaba la decisión de compartir su información con esos amigos", dijo Ime Archibong, vicepresidente de asociaciones de productos de Facebook.

Facebook ha estado bajo fuertes cuestionamientos tras no proteger los datos de unos 87 millones de usuarios que fueron compartidos con la ya desaparecida firma de datos Cambridge Analytica.

El escándalo fue reportado por primera vez en marzo por el New York Times y el London's Observer.