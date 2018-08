Exvicepresidente argentino sentenciado a prisión por corrupción

Un tribunal de Argentina condenó el martes al ex vicepresidente Amado Boudou a cinco años y 10 meses de prisión por soborno y negocios incompatibles con cargos públicos.



La decisión es una dura caída en desgracia para Boudou, de 55 años, quien también fue ministro de Economía de la presidenta Cristina Fernández de 2007-2015, y quien fue el primer vicepresidente argentino en funciones en enfrentar tales cargos.



El tribunal también prohibió a Bodou optar a un cargo electivo de por vida, lo multó con $ 3,200 y ordenó que lo enviaran de inmediato a la cárcel local. El exvicepresidente negó en la corte todo delito y desestimó las acusaciones como políticamente motivadas.



Otras cinco personas fueron sentenciadas el martes y las sentencias pueden ser apeladas.



La investigación se inició en 2012 a raíz de informes en la prensa local. Boudou fue acusado de usar compañías encubiertas e intermediarios secretos para obtener el control de una compañía a la que se le otorgaron contratos para imprimir moneda argentina, así como material para la campaña electoral de Fernández.



En un caso separado, Boudou fue arrestado a principios de noviembre de 2017 acusado de lavado de dinero y asociación ilícita. Fue liberado de la cárcel en enero después de que un tribunal dictaminara que era poco probable que interfiriera en el caso en su contra, que fue la razón original por la que fue encarcelado en espera de juicio.



La semana pasada, las autoridades llevaron a cabo redadas y detuvieron al menos a una docena de líderes empresariales y ex funcionarios del gobierno, mientras que un juez local pidió a Fernández que testifique el 13 de agosto.



Algunos lo han comparado con la "Operación Lavado de Autos", la amplia investigación de corrupción que ha sacudido a la élite de Brasil al descubrir miles de millones de dólares en sobornos y chantajes y que ha resultado en el encarcelamiento de muchos de sus líderes empresariales más poderosos y el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.



Fernández es actualmente senadora, un puesto que le otorga inmunidad judicial. Ella no ha hablado públicamente desde que estalló el escándalo que originalmente se informó en la prensa local.



La ex presidenta fue imputada en 2016 y enfrenta acusaciones en otros casos relacionados con presunto lavado de dinero, posible enriquecimiento ilegal y fraude. Ella ha negado haber hecho algo malo.