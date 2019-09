Exrelatora de CIDH: La comunidad internacional reaccionó tarde a la crisis en Venezuela

La comunidad internacional reaccionó tarde a la crisis en Venezuela y una eventual "amnistía" al presidente en disputa Nicolás Maduro sería "preocupante", dijo a la Voz de América la exrelatora para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero., Catalina Botero.

En entrevista con el periodista Jorge Agobian, Botero, -una abogada colombiana-, aludió a las declaraciones del enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, quien dijo recientemente que era posible el perdón a Maduro si deja de una vez el cargo.

"Tenemos suficiente evidencia hoy para considerar que el régimen de Venezuela, de manera sistemática y masiva, comete crímenes de lesa humanidad y por lo tanto debería y está sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional", dijo Botero, quien participó en la vigésima tercera edición de la Conferencia anual de CAF, que reunió en Washington D.C. a más de 1.000 líderes de distintos sectores de las Américas para debatir sobre los principales desafíos que enfrenta la región en el escenario global.

A fines de agosto, Abrams dijo en entrevista con el diario The New York Times que EE.UU. no imputaría ni buscaría castigar a Maduro, siempre que deje voluntariamente el cargo en la nación sumida en una crisis.

"No es una persecución", afirmó Abrams. "No queremos procesarte y no queremos perseguirte. Queremos que dejes el poder", agregó.

Hasta el momento contra Maduro pesa en la Corte Penal Internacional una denuncia formal de varios países y está en curso la investigación preliminar sobre el tema.

"Sería muy preocupante que Estados Unidos quisiera simplemente el cambio de una persona y no el cambio del régimen. De lo que se trata no es de cambiar a Maduro, de lo que se trata es realmente (de apoyar) un régimen de transición donde se pueda convivir con alguna gente del chavismo pero l idea es que las personas responsables de los crímenes más graves, más atroces, sean juzgadas, y no solo que haya un cambio de presidente", afirmó Botero a la VOA.

Maduro, las FARC y la comunidad internacional

Respecto a la reacción internacional dijo: "Primero se hizo de la vista gorda mientras Venezuela se convirtió en una dictadura y ahora tiene que actual de manera absolutamente consensuada para impedir que Venezuela pueda acoger a criminales como estas disidencias de las FARC".

La abogada se refirió a que es importante recordar que los disidentes de las FARC que ignoraron el acuerdo de paz y volvieron recientemente a las armas son "un minpusculo grupo".

"Más del 95 % (de los exguerrilleros de las FARC) realmente se reincorporaron y están haciendo un esfuerzo enorme por intentar entrar en una democracia", señaló Botero.

Botero dijo que la investigación que está en curso en la Corte Penal Internacional contra Maduro es vital para que la comunidad internacional "no se vuelva a dormir" respecto a Venezuela y dijo que "las sanciones deben profundizarse, pero no contra el pueblo, sino personales contra las personas que se han robado los recursos de Venezuela".