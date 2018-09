"Pensar en grande", proyecto Giants in The City en Miami

Una invitación a pensar en grande es la intención de Giants in The City (Gigantes en la Ciudad), un proyecto a base de enormes y coloridas piezas inflables que celebra en Miami su décimo aniversario.

El artista e inmigrante cubano Alejandro Mendoza es el impulsor de la exposición, que presentó por primera vez en 2008, para satisfacer su necesidad creativa de hablar a la sociedad de la forma que mejor sabe hacerlo: levantando esculturas.

Desde entonces ha invitado a 57 artistas de diferentes países y expuesto en siete naciones las monumentales esculturas. El Campus de Hialeah del Miami Dade College acoge esta vez la muestra desde el 12 de septiembre hasta el 29 de octubre.

“La idea se puso a beneficio público y se convirtió en un espectáculo de obra de arte pública (...) Se pueden trasladar muy fácil a cualquier lugar y solo se requieren dos elementos: tela y aire. Una vez infladas tienes una escultura monumental sólida”, explicó Mendoza.

El mensaje básico de todo el evento en general es devolver este carácter cultural y esta apreciación del arte al público en general.

“Para que la gente disfrute Giants in The City no necesita entrar a una galería, conduciendo de camino al trabajo se puede disfrutar del arte. Y le devuelve al artista ese carácter cívico que tiene ante la sociedad y su responsabilidad de crear algo a beneficio común”, agregó.

Mendoza, que salió de Cuba en 1992 y pasó por México y Argentina antes de aterrizar en Miami, Florida, explicó a VOA Noticias que pronto supo que trabajar con los formatos convencionales a base de bronce, plata o cemento era imposible en su condición de recién llegado.

“Decide moverse a la técnica alternativa de hacer sus piezas en forma de inflables y abre así el camino para que en cualquier situación que tu estés como artista puedas presentar tu obra a una escala monumental por dos horas o un día: la inflas, la desinflas, la pones en tu bolso y te vas”, dijo la venezolana Noor Blazekovic, productora del evento.

La belleza y su carácter temporario

En la décima edición de Giants in The City colaboran con sus piezas artistas de varios países, entre ellos Anouck Joaurda, de Francia; Mariano Costa Peuser, de Argentina; de Venezuela Noor Bazekovic, Bartus Bartolomes y Luis Kaiuliani y los cubanos Yovani Bauta, Yamel Moleiro y Miguel Fleitas.

Mendoza mostró su entusiasmo por lo que describe como “el carácter temporario de las cosas bellas”.

“La gran magia de estas esculturas es que no son sostenibles, necesitan anclarlas, atarlas. Este carácter no sostenible la gente lo disfruta como si fuera un juguete, pero al mismo tiempo lo aprecia porque es una figuración comercial que es devenida por la creación de un artista”, comentó.

A su vez agradeció la acogida de la muestra en el Miami Dade College: “Su equipo ha trabajado tan duro para la exposición como nosotros en estos 10 años”.

Tú determinas el éxito de tu carrera

En momentos en que se celebra el Mes de la Herencia Hispana en EE.UU, Mendoza aludió a sus orígenes y a las oportunidades que le ofrece el país que lo acogió hace varios años.

Con la muestra no solo quiere canalizar sus inquietudes artísticas sino ofrecer un mundo mejor a los jóvenes que estudian en el College donde ahora exhibe las piezas.

“Es incalculable los niveles de interacción multiculturales que alcanzas cuando vives aquí”, dijo.

Me siento feliz de tener esta posición filosófica como hispano porque todavía sueño en español y puedo caminar por las calles de Cuba, pero a la vez soy parte de un contexto mucho más global”, explicó.

Como parte del show, Mendoza y el resto de los artistas conversan con los estudiantes del Campus de Hialeah, muchos de ellos descendientes de latinoamericanos.

Y pese a que se preparan para ser economistas o bomberos, Giants in The City les deja una enseñanza universal.

“El mensaje es muy sencillo: tu tienes que aprender a pensar en grande, no importa lo que esté a tu alrededor, no importa las dificultades que tu tengas (...) lo que realmente determina el éxito de tu carrera, eres tú”, dijo entusiasmada Vlazekovic, poco después de la apertura el pasado viernes.

(Por Rosa Tania Valdés, VOA Noticias)