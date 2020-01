Expertos: mercados de animales vivos en el mundo pueden generar enfermedades

El virus que ha causado docenas de muertes y cientos de enfermedades en todo el mundo surgió de un mercado en Wuhan, China, que vendía alimentos vivos, incluidos algunos animales atrapados en la naturaleza, según las autoridades chinas.

Un estudio sugirió que una serpiente pudo haber traído el virus al mercado, pero otros expertos se mostraron escépticos. La búsqueda de una fuente definitiva continuó.

Una lista de precios que circulaba en las redes sociales chinas mostraba serpientes, erizos, pavos reales, civetas, escorpiones, ciempiés y más a la venta en el mercado.

No es la primera vez que estos mercados generan una nueva enfermedad, y los expertos dijeron que probablemente no será la última. El síndrome respiratorio agudo severo, mejor conocido como SARS, se originó en un mercado similar en China en 2002. En última instancia, cobró casi 800 vidas.

La gripe aviar se propagó en estos mercados a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000. La cepa de influenza H5N1 ha matado a 455 personas desde 2003.

Sin un saneamiento adecuado y manejo de animales, dijeron los funcionarios de salud, estos mercados pueden ser zonas de reproducción de enfermedades.

Los mercados de animales vivos se encuentran en todo el mundo en desarrollo, especialmente en Asia y África.

La mayoría de los animales vendidos allí son saludables. Pero en las condiciones de hacinamiento en estos mercados, un animal enfermo puede infectar a muchos más, dijeron los expertos.

Comodines

Los animales salvajes introducen un comodín peligroso.

Por ejemplo, los gatos de civeta portaban el virus que causaba el SARS. Pero los científicos creen que el virus se originó en los murciélagos.

"En el mundo normal, estas especies nunca se encontrarían", dijo el veterinario Tony Goldberg, director asociado de investigación del Instituto de Salud Global de la Universidad de Wisconsin.

"Pero en estos mercados de animales vivos, unieron esas dos especies", dijo. "Y cuando haces eso en estas condiciones apretadas, abarrotadas y estresantes, creas todas las oportunidades para que estos virus salten especies hospederas".

El virus puede propagarse cuando un vendedor mata a un animal. O un animal enfermo podría propagarlo a través de su saliva, orina, heces u otras secreciones.

Los humanos y los animales domésticos han estado expuestos a las enfermedades de los demás durante milenios. Hemos desarrollado algunas defensas. Ese no es el caso con un nuevo virus proveniente de un animal salvaje, dijo Goldberg.

La lotería de virus

Dado lo comunes que son estos mercados en todo el mundo, es casi sorprendente que los nuevos brotes no ocurran con más frecuencia, dijo el veterinario William Karesh, vicepresidente ejecutivo de salud y política de EcoHealth Alliance.

"He ido a un mercado en el sudeste asiático y están vendiendo quizás 5.000 o 6.000 murciélagos cada semana", dijo. "Y ese es solo un mercado. Mientras conduce, hay 20 o 30 de esos mercados dentro de unas pocas horas en automóvil. Así que ahora estamos hablando de decenas de miles de murciélagos en venta y decenas de miles de ratas (y otras especies). Y eso está sucediendo en gran parte del mundo.

"Estamos hablando, en realidad, de millones de animales a la venta diariamente y de decenas de millones de personas que compran allí", dijo Karesh.

Para un virus que busca una especie diferente para infectar, dijo, es como jugar a la lotería.

"Sus posibilidades de ganar son bastante altas cuando se expone a 10, 15 o 20 millones de personas todos los días", dijo Karesh.

Tradiciones

La gente a menudo no compra en estos mercados por elección, dijo. Cuando no hay refrigeración disponible, la mejor manera de obtener carne fresca es comprarla cuando todavía está viva. Y los clientes pueden ver si el animal está sano antes de comprarlo.

Además, muchos alimentos capturados en la naturaleza son "muy apreciados en muchas culturas de todo el mundo", no solo en África y Asia, dijo Goldberg, incluso si pueden transmitir enfermedades.

En Estados Unidos, los conejos son portadores de tularemia, una enfermedad bacteriana que puede ser fatal. Está en la lista de posibles armas de bioterrorismo.

"Verá casos humanos surgir de vez en cuando cuando los cazadores de conejos se cortan cuando matan a un conejo", dijo Goldberg, y agregó que conoce a un cazador de conejos que tuvo tularemia dos veces.

Cambio de mercado

El gobierno chino cerró los mercados de animales vivos después del SARS. Pero los mercados se han reabierto lentamente en los años posteriores.

El gobierno podría cerrarlos nuevamente. Pero lo que finalmente puede resolver el problema no es un mandato del gobierno sino un cambio cultural.

En todo el mundo, dijo Karesh, más jóvenes están comprando en los supermercados.

"El supermercado está vendiendo pollo refrigerado refrigerado, y es más barato", dijo. “Y la gente está ocupada. Ellos van a trabajar, realmente ya no tienen tiempo para ir a ese mercado de animales vivos".

Además, agregó, las actitudes están cambiando. Las personas mayores pueden ver a los animales salvajes como un manjar. ¿La generación más joven? No tanto.

"No creo que estén tan interesados en ir a los mercados de animales vivos para ver cómo matan a un murciélago o que le corten el cuello a un pollo", dijo.

"Hace veinte años, no había muchas personas en China que tuvieran perros", dijo. Ahora, "hay una nueva generación de personas que cuando ven a un perro, no piensan en la comida". Están pensando en "Oh, vaya, qué maravillosa oportunidad de tener una mascota".