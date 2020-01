VIDEO INFO

STORY NAME: LUNES 01.06.20 – Proyecciones Venezuela tras recientes tensiones

Nuevas tensiones políticas, lucha de poderes y una economía decadente en Venezuela, sumado al rol internacional, son algunos de perspectivas observadas por expertos en cuanto a la situación del país latinoamericano. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.

Expertos hacen proyecciones sobre Venezuela

STORY NAME: Proyecciones Venezuela tras recientes tensiones

SLUG: Expertos hacen proyecciones sobre Venezuela

((INTRO SUGERIDO))

Nuevas tensiones políticas, lucha de poderes y una economía decadente en Venezuela, sumado al rol internacional, son algunos de perspectivas observadas por expertos en cuanto a la situación del país latinoamericano. Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.

((OFF))

Una tensa jornada vivió el país, diferentes líderes reclaman el poder legislativo, pero expertos como Eric Fransworth, de Council of the Americas, vía Skype, opinan que la norma es clara.

((SOT))

Eric Fransworth

Council of the Americas

“According to Venezuela’s constitution it is Juan Guaido who is the interim president of the country, and the United States and over 50 countries worldwide continue to recognize that”.

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

“De acuerdo con la constitución de Venezuela, es Juan Guaidó quien es el presidente interino del país, y Estados Unidos y más de 50 países en todo el mundo continúan reconociendo eso”.

((OFF))

La votación para la presidencia de la Asamblea Nacional de Luis Parra, apoyada por el gobierno en disputa de Maduro, opina vía Skype Diego Arria, exembajador del país ante la ONU, traerá beneficio a la oposición.

((SOT))

Diego Arria

Exembajador de Venezuela ante la ONU

“Yo por lo contrario pienso, que un grupo de países que aún no han apoyado a Venezuela, viendo esta nueva muestra del régimen venezolano, acabará más bien por sumarse a los países que reconocen a Juan Guaidó”.

((OFF))

Aunque expertos coinciden en que Guaidó no tiene el mismo eco que cuando comenzó su período de interinidad, aseguran que esto no es sinónimo de debilidad o división en la oposición.

((SOT))

Eric Fransworth

Council of the Americas

“The interim government remains united in opposing Mr. Maduro and I think that’s the key. They may be differences of opinión of how to do that, they may be different ways to go about trying to get him out of the presidency but they remain opposed to him”.

((TRANSLATION))

VOZ DE HOMBRE

"El gobierno interino sigue unido para oponerse al Sr. Maduro y creo que esa es la clave. Pueden ser diferencias de opinión sobre cómo hacerlo, pueden ser diferentes maneras de tratar de sacarlo de la presidencia, pero siguen oponiéndose a él”.

((STANDUP - LAURA SEPULVEDA))

Expertos además consideran que, aunque la comunidad internacional está clara en su posición, no ha demostrado mayor intensión de injerencia o intervención, tras los hechos registrados esta semana.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.