Expertos alertan al Congreso de EE.UU. sobre influencia rusa

Varios expertos en política exterior alertaron al comité de Asuntos Exteriores de Estados Unidos sobre la “desestabilizadora” influencia rusa tanto en el país como alrededor del mundo.

“El estadounidense promedio no sabe que estamos en una batalla diaria por preservar y proteger la integridad de nuestra democracia: estamos en guerra”, dijo en su testimonio Heather Conley, directora del programa europeo del think thank (o centro de pensamiento) Center for Strategic and International Studies.

Justo hace unos pocos días, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, confirmó que hackers rusos tuvieron acceso a bases de datos de votantes en dos condados de Florida antes de las elecciones presidenciales de 2016. El presidente Donald Trump, sin embargo, ha dicho que "muchas personas" pueden haber interferido en las elecciones de 2016.

"Podría ser Rusia. Podría ser China o podría ser un tipo en su casa en Nueva Jersey", dijo Trump en una entrevista con la revista TIME.

De acuerdo con Conley, la estrategia de Rusia es alterar la manera en la que los ciudadanos piensan sobre su país y sobre la democracia, profundizando sus desconfianzas y aversiones. “Busca tocar y moldear cada aspecto de nuestras vidas: lo que leemos, nuestras preferencias personales y hacernos dudar de lo que creemos”, dijo la experta.

El representante republicano, Adam Kinzinger, dijo que la influencia del gobierno de Vladimir Putin se extiende "más allá de Europa o Medio Oriente".

“Vimos al Kremlin proveer soldados a Nicolás Maduro para proteger las inversiones rusas en el sector energético”, dijo el legislador, haciendo referencia a la llegada de miembros de las fuerzas armadas rusas al país a principios de este año.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aseguró que los militares, que llegaron a Caracas a principios de abril, realizarían tareas de carácter “técnico -militar” de acuerdo a un acuerdo entre ambos países.