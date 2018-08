Exfuncionarios critican a Trump por retirar acreditaciones de seguridad

Doce exfuncionarios de inteligencia estadounidenses emitieron una declaración sobre lo que llaman "los comentarios y acciones poco meditados y sin precedentes de la Casa Blanca con respecto a la eliminación de la acreditación de seguridad de John Brennan".

La declaración es en reacción a la decisión del presidente Donald Trump, el miércoles, de despojar al exdirector de la CIA John Brennan de su acreditación de seguridad.

"La acción del presidente con respecto a John Brennan y las amenazas de acciones similares contra otros exfuncionarios no tiene nada que ver con quién debe y no debe tener acreditación de seguridad, y todo tiene que ver con un intento de reprimir la libertad de expresión", dice el comunicado emitido el jueves, que fue firmado por seis ex directores de la CIA, cinco ex subdirectores de la CIA y un ex director de Inteligencia Nacional.

"Nunca antes habíamos visto la aprobación o eliminación de acreditaciones de seguridad utilizadas como una herramienta política como se hizo en este caso. Más allá de eso, esta acción es claramente una señal para los funcionarios anteriores y actuales", indica el comunicado.

Entre tanto, el ex almirante de la Marina de Estados Unidos que lideró la operación para matar al líder terrorista Osama bin Laden está desafiando al presidente Trump para que revoque su autorización de seguridad.

En una carta abierta a Trump en The Washington Post, el almirante retirado William McRaven escribió que lo consideraría un "honor".

"A través de sus acciones, nos ha avergonzado ante los ojos de nuestros hijos, nos ha humillado en el escenario mundial y, lo peor de todo, nos ha dividido como nación", escribió McRaven.

El almirante retirado llamó a Brennan "uno de los mejores servidores públicos que he conocido".

Trump explica el por qué de su acción

Trump contradijo la explicación oficial de la Casa Blanca de por qué tomó la acción contra Brennan.

El presidente dijo al Wall Street Journal que cree que Brennan es uno de los responsables de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre una posible colusión entre su campaña y la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y si Trump obstruyó la justicia al tratar de descarrilar la investigación.

Trump reiteró su creencia de que la investigación es una "caza de brujas amañada... una farsa... y esta gente la dirigió", refiriéndose a Brennan y otros nueve funcionarios de seguridad del gobierno pasados y actuales cuyas autorizaciones está considerando revocar.

"Entonces, creo que es algo que tenía que hacerse", dijo Trump sobre quitarle la autorización a Brennan.

El presidente dijo que él no confía en “muchas de esas personas en la lista” y cree que no son “buenas personas”.

Horas antes, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, negó que Brennan y otros están señalados porque son críticos de Trump.

Ella solo citó lo que llamó la "conducta errática" de Brennan que "ha probado y excedido los límites de cualquier cortesía profesional que pueda haber sido debida a él". También cuestionó la "objetividad y credibilidad" de Brennan.

Brennan dijo que cree que Trump le quitó su acreditación de seguridad por razones políticas y quiere "silenciar a otros que puedan desafiarlo".

Brenan escribió en The New York Times del jueves que Trump "claramente se ha vuelto más desesperado por protegerse a sí mismo y a los que están cerca de él". Calificó a la afirmación de Trump de que no hubo colusión entre su campaña y Rusia como una"estupidez".

La Casa Blanca dijo el miércoles que se revisarán las autorizaciones de seguridad del ex director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos James Clapper, el ex director del FBI James Comey, la ex asesora de Seguridad Nacional de la administración Obama Susan Rice, el ex director de la Agencia de Seguridad Nacional Michael Hayden y la ex vice fiscal general Sally Yates.