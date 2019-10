Exasesor de Trump confirma que se busca investigación de Biden, dice que no es ilegal

Un exalto funcionario de la Casa Blanca confirmó el jueves que la ayuda militar a Ucrania fue retenida por la demanda del presidente Donald Trump de que el aliado investigue a los demócratas y Joe Biden, pero declaró que no vio nada ilegal en el quid pro quo en el centro de los demócratas. consulta de juicio político dirigido.

Tim Morrison, quien renunció al Consejo de Seguridad Nacional el día antes de testificar, fue el primer representante político de la Casa Blanca en aparecer y pasó más de ocho horas a puerta cerrada con los investigadores de la Cámara.

Morrison respaldó el testimonio de otros testigos que dijeron que la Casa Blanca intentó presionar a Ucrania, según una fuente del Congreso. Dijo que se enteró del esfuerzo de uno de los involucrados, un donante de Trump llamado Gordon Sondland que se desempeña como embajador de Estados Unidos en la Unión Europea.

"Quiero ser claro, no me preocupaba que se discutiera nada ilegal", dijo Morrison en declaraciones preparadas obtenidas por The Associated Press.

Pero confirmó lo que el diplomático William Taylor les dijo a los investigadores en un testimonio anterior: que Morrison tenía un "sentimiento de hundimiento" cuando se enteró de que Trump estaba pidiendo a los ucranianos que anunciaran públicamente una investigación de Biden y los demócratas, incluso cuando el presidente negó que fuera un quid pro quo.

"Puedo confirmar", escribió Morrison, que la esencia del testimonio del diplomático "es exacta".

Morrison dijo a los investigadores que él y Taylor no se dieron cuenta de que el dinero estaba siendo retenido para la investigación de Burisma, la compañía de gas que pronto descubrió que estaba conectada con Biden, hasta una conversación con el embajador de la Unión Europea Gordon Sondland en septiembre.

"Taylor y yo no teníamos motivos para creer que la liberación de la asistencia del sector de seguridad podría estar condicionada a una declaración pública que reabriría la investigación de Burisma hasta mi conversación del 1 de septiembre de 2019 con el embajador Sondland", testificó Morrison.

El representante republicano estadounidense Mark Meadows dijo que el testimonio de Morrison había sido "muy perjudicial" para el caso de juicio político.

"Si algún testigo sugiriera que la resolución de juicio político que se aprobó hoy más temprano debería detenerse, fue este testigo", dijo Meadows a los periodistas, sin dar detalles sobre la declaración de Morrison.

Los miembros del comité le han pedido a un jugador destacado, el exasesor de seguridad nacional John Bolton, que aparezca la próxima semana. Otros han testificado que Bolton estaba alarmado por un esfuerzo de la Casa Blanca para presionar a Zelenskiy. El abogado de Bolton ha dicho que no está dispuesto a testificar a menos que se emita una citación.

Un halcón de la defensa, Morrison fue el principal asesor del Consejo de Seguridad Nacional para asuntos rusos y europeos hasta que renunció el miércoles. Fue llevado a la Casa Blanca por John Bolton, el exasesor de seguridad nacional que criticó la política de Trump en Ucrania y la diplomacia del canal posterior dirigida por el abogado personal del presidente, Rudy Giuliani.

Morrison testificó que su predecesora, Fiona Hill, quien también testificó en la investigación de juicio político, le dijo que Giuliani y Sondland estaban tratando de lograr que el presidente de Ucrania, Voldymyr Zelenskiy, "reabriera las investigaciones sobre Burisma", escribió.

Bolton renunció en septiembre, y de manera similar se esperaba que Morrison se fuera por algún tiempo. "No quiero que nadie piense que hay una conexión entre mi testimonio de hoy y mi partida pendiente", escribió.

Como asesor de seguridad nacional, Morrison fue uno de los que escuchó la llamada de Trump el 25 de julio con el líder ucraniano que provocó la denuncia de un denunciante y la investigación de juicio político.

Dijo que pidió a los abogados de NSC que revisen la llamada porque tenía tres preocupaciones si se filtraba la noticia de la discusión: cómo se desarrollaría en Washington polarizado, cómo afectaría el apoyo bipartidista en el Congreso para Ucrania y cómo afectaría las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania .

Los legisladores republicanos retrataron los comentarios de apertura del antiguo operativo de la política republicana como un cambio favorable del debate hacia Trump.