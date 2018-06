Ex-fiscales generales instan a poner fin a separación de familias en la frontera

Un grupo bipartidista de más de 70 ex fiscales de Estados Unidos está exhortando al Fiscal General Jeff Sessions a poner fin a la política de separar a los hijos de inmigrantes ilegales de sus padres en la frontera, diciendo que su política recientemente anunciada de "cero tolerancia" ha causado "traumas innecesarios". y sufrimiento de niños inocentes".



"Al igual que la mayoría de los estadounidenses, nos han horrorizado las imágenes e historias de niños arrancados de sus familias a lo largo de la frontera suroeste de nuestra nación", escribió el grupo en una carta emitida la noche del lunes.



"Pero como ex Fiscales Federales, también enfatizamos que la política de Cero Tolerancia es una desviación radical de la política anterior del Departamento de Justicia, y es peligrosa, costosa e inconsistente con los valores de la institución en la que prestamos servicios", escribieron .



Bajo la política de "cero tolerancia" recientemente anunciada por Sessions, "el 100 por ciento" de los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre México y los Estados Unidos sería remitido para su enjuiciamiento, mientras que los niños y sus padres serían separados.



"Si contrabandean a un niño, entonces los procesaremos, y ese niño será separado de ustedes según lo exige la ley", dijo Sessions el mes pasado mientras anunciaba la nueva iniciativa. "Si no te gusta eso, entonces no pases niños de contrabando por nuestra frontera".



Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional dijo el martes que más de 2.300 niños fueron separados de sus padres entre el 5 de mayo y el 9 de junio. Las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional confirman la cifra.

Grabaciones de audio e imágenes de niños pequeños retenidos en almacenes han desatado una protesta nacional, con los demócratas y algunos republicanos instando a la administración a poner fin a la política.



Los funcionarios de la administración, que niegan tener una "política de separación familiar", han dicho que el Congreso puede poner fin a la crisis aprobando nuevas leyes de inmigración.



La secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dijo el lunes que la administración Trump "no creó una política de separación de familias en la frontera" y sostuvo que las administraciones Bush y Obama separaron a las familias, aunque a un ritmo menor.



"Esto no es nuevo", dijo Nielsen. "Tenemos una responsabilidad legal que tomamos muy en serio para proteger a los niños extranjeros contra el tráfico de personas, el tráfico y otras acciones criminales, al tiempo que aplicamos nuestras leyes de inmigración", dijo en una conferencia de prensa.



Sessions, hablando en una reunión de la National Sheriffs Association el lunes, se mantuvo al margen de la política de la administración.



"No queremos separar a los niños de sus padres", dijo. "No queremos que los adultos traigan niños a este país ilegalmente, poniéndolos en riesgo".



Según la nueva iniciativa, los padres permanecen en centros de detención para adultos cerca de la frontera, mientras que los niños, según los informes, incluidos bebés y niños, son transferidos a refugios restaurados, a veces a miles de kilómetros de distancia.



En su carta abierta, los ex fiscales escribieron que la ley "no requiere la separación sistemática de las familias en estas circunstancias".



Un portavoz del Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la carta.