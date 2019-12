Evo Morales promete regresar a Bolivia antes de la Navidad de 2020

El expresidente boliviano Evo Morales aseguró en una entrevista con la agencia Reuters que sus planes pasan por regresar a su país antes de la próxima Navidad.

El antiguo mandatario hizo esa promesa desde Argentina, donde vive exiliado después de que la Organización de Estados Americanos indicara las “irregularidades” en las elecciones presidenciales y recomendara la celebración de nuevos comicios “transparentes”.

Está previsto que los miembros de su coalición del Movimiento por el Socialismo (MAS) se reúnan en la capital de ese país, Buenos Aires, para empezar el proceso de elección de sus candidatos. Morales, en sus declaraciones con la agencia de noticias, remarcó su predisposición para viajar a su país natal el próximo año.

“Por razones de seguridad no podría detallar todo el plan que tenemos para volver a Bolivia. Uno tiene que volver a su país, y no se puede entender; el gobierno de facto, no es de transición”, manifestó.

En ese sentido, subrayó que si hubiera sido un gobierno de transición, la presidenta Jeanine Áñez no habría empezado a cambiar “políticas económicas” o “programas sociales”. En su opinión, la actual jefa de ejecutivo se debería encargar de “garantizar las elecciones” .

El expresidente está convencido de que su coalición con movimientos sociales le va a permitir “recuperar la democracia” en Bolivia.

“Desde Argentina nos encontramos coordinando con movimientos sociales para recuperar la democracia en nuestra querida Bolivia”, dijo Morales en su cuenta de Twitter en la que publicó el vídeo.

La victoria de Morales en las elecciones de octubre fue anulada debido a las irregularidades detectadas por auditores internacionales.

El escándalo provocó un aluvión de protestas en todo el país y se contabilizaron decenas de muertos. La grave crisis institucional obligó a Morales a renunciar y abandonar Bolivia a mediados de noviembre para recibir asilo en México, en lo que él consideró un golpe de Estado.

Semanas después, anunció que se exiliaría en Argentina, donde permanece.

(Con información de Reuters)