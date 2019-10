Eugenio Derbez busca cambiar percepción de migrantes en EE.UU.

En una entrevista exclusiva para la Voz de América, el comediante, guionista, productor y director Eugenio Derbez, quien está promocionando su nuevo reality "Viajando con los Derbez", habla sobre su nueva vida en Estados Unidos, donde reside desde hace cinco años, y sobre su sueño: triunfar en Hollywood.

Derbez alcanzó la fama en su natal México como actor de cine y televisión, en novelas y programas de comedia, como "Al derecho y al Derbez", "Derbez en Cuando" y "La familia P. Luche", pero recién se dio a conocer internacionalmente con su exitosa película "No se aceptan devoluciones", que en Estados Unidos se tituló "Instructions Not Included".

Esa película marcó un momento decisivo en su vida, impulsándolo a dejar su país en busca de nuevos desafíos.



"Tuve ese sueño durante toda mi vida, pero nunca pensé que fuera a suceder. Lo que me decidió fue cuando sale "Instructions Not Included" y se volvió un éxito. Es donde dije es ahora o nunca. Ya llevaba muchos años de estar viniendo y regresar a Mexico y dije: 'Así no funciona, si no estoy aquí las 24 horas, no va a funcionar'", dijo a la VOA.



Eso fue hace cinco años. Ahora él, su esposa Alessandra Rosaldo y su pequeña hija Aitana viven en Los Ángeles.



Derbez cerró su compañía en México y fundó una productora llamada 3Pas en Estados Unidos. Esa decisión le abrió más puertas en Hollywood.



"Eso ha hecho toda la diferencia. Yo durante 10 años intenté trabajar acá, y la verdad es que no pasó gran cosa. Hice un par de cositas - una película con Adam Sandler, una serie con Rob Schneider - pero no acabó de pasar nada, porque no eran proyectos míos. Hasta que viene "Instructions Not Included" es cuando digo: "¡Claro! ¿Por qué no hago lo que hice en México? ¿Por qué no pongo mi productora, genero mis propios proyectos?' Y eso es lo que me cambia la vida", cuenta.



"En el momento que empiezo a generar mis propios proyectos, me doy trabajo a mí mismo y no estoy esperando a que alguien me dé trabajo. Y como venía del éxito de "Instructions Not Included", hubo varios estudios interesados en financiar mi siguiente película y eso me ayudó. De ahí ha ido creciendo todo y ha sido un círculo virtuoso", asegura el actor.



Derbez reconoce estar en una posición privilegiada en Estados Unidos, en comparación a otros inmigrantes, por lo cual dice tener como meta eliminar estereotipos negativos de mexicanos y latinos por medio de sus películas y producciones en este país.



"He tratado de cambiar como se representa a los inmigrantes en Hollywood. Siempre me habían dado roles de inmigrante, jardinero o criminal y yo quería cambiar eso. Por eso, a raíz que empecé a producir películas, me dediqué a hacer películas donde no tocara para nada esos temas. Creo que eso ha ayudado un poco a dignificar la imagen de los latinos en Hollywood", afirma.



Derbez confiesa también que esta nueva fase de su vida ha sido muy positiva: "El hecho de haber empezado de nuevo mi carrera en este país, me siento como cuando tenía 17 años. Tengo hambre, tengo ganas de seguir estudiando y seguir creciendo. En México, yo ya estaba en mi zona de comfort. Estaba como en la última etapa de tu vida y al haberme mudado acá y empezar de cero, me ha despertado una energía y ganas de vivir que no tenía yo en México".



Recientemente, también se sintió inspirado a fortalecer la relación con sus hijos. "Siempre hemos sido una familia unida, a pesar que somos una familia disfuncional, a pesar de ser una familia atípica, en donde mis hijos no son de una sola mamá", cuenta el actor.

Pero dice que ahora que han crecido y cada uno tiene su carrera, ha sido muy complicado que se junten.

"Siempre falta uno. Cuando estuve en Australia, se me ocurrió hacer este viaje. Dije: 'Si no hacemos un esfuerzo, nunca vamos a estar juntos'", recueda, y fue así como surgió la idea del programa "De Viaje Con Los Derbez", un viaje ambicioso a Marruecos con cámaras siguiendo a los integrantes de la familia.

"Encontramos un hueco donde pudimos juntarnos y decidimos hacer este viaje. El problema es que nos sugirieron cuando se enteraron que iba a ser algo histórico, que nunca me había juntado con toda la familia, incluyendo mi nieta y mi hija chiquita. Me dijeron: 'Déjanos documentarlo'".



Su esposa Alessandra, la hija de ambos, Aitana, de 5 años, sus hijos mayores, los actores Vadhir y José Eduardo, así como su hija, la actriz Aislinn Derbez (La Casa de Las Flores) con su esposo, el actor Mauricio Ochmann (Ya Veremos) y su hija Kailani, son parte del proyecto.

Derbez no puede evitar reírse de algunas de las travesuras y el horario exigente que intenta imponer a su incrédula familia, mientras las cámaras captan momentos íntimos, confesiones, disputas familiares y situaciones cómicas.



"Van a conocer un lado que no conocían de la familia Derbez, de cada uno de nosotros. Nos van a ver cómo somos, sin filtro, sin censura. Es el proyecto que más miedo me ha dado en toda mi carrera", dice Derbez riendo.



El show está disponible en el servicio de streaming PantaYA, en Estados Unidos, y Amazon Prime, en Latinoamérica.