Estudio: universitarios transgénero tienen mayor riesgo de salud mental

Los estudiantes de minorías de género en los colegios y universidades de EE. UU. tienen cuatro veces más probabilidades que otros estudiantes de experimentar problemas de salud mental, dicen investigadores.

Los autores de un nuevo estudio concluyen en el American Journal of Preventive Medicine que los estudiantes que se identifican como transgénero, no conformes con el género, y no binarios necesitan servicios de afirmación de género en el campus, así como pruebas de detección de problemas de salud mental.

"Los años universitarios tradicionales coinciden con el inicio de aproximadamente el 75% de las enfermedades mentales, y los estudiantes están experimentando una autonomía recién descubierta en nuevos entornos sociales, nuevos comportamientos de salud y diferentes formas de estrés", dijo Sarah Ketchen Lipson, de la Universidad de Boston, Escuela de Salud Pública, quien dirigió el estudio.

Lipson y sus colegas analizaron datos del Estudio Healthy Minds 2015-2017, una encuesta anual de estudiantes seleccionados al azar en campus de EE. UU. que tienen 18 años o más. Entre más de 65.000 participantes de 71 campus en cuatro semestres, cuyas respuestas se incluyeron en el nuevo análisis, alrededor de 1.200 estudiantes se identificaron como minorías de género.

El equipo de investigación analizó las respuestas para detectar síntomas de problemas comunes de salud mental, como depresión, ansiedad, trastornos alimentarios, pensamientos suicidas e intentos de suicidio.

En particular, casi el 60% de los estudiantes de minorías de género dieron positivo por depresión, y más de un tercio informó haber pensado seriamente en el suicidio en el último año.

"Es importante que los centros de salud y los presidentes académicos observen la cultura que se está creando en el campus y lo que pueden hacer para crear un entorno que apoye la salud mental saludable", dijo Sara Oswalt, de la Universidad de Texas en San Antonio, quien no estaba involucrado en el estudio.

Esto podría incluir políticas como no permitir que las tareas se entreguen a medianoche, incorporar más espacios verdes y áreas amigables para los peatones, crear espacios privados para la siesta y ofrecer servicios que ayuden a los estudiantes a aprender habilidades de resistencia y afrontamiento, dijo Oswalt en una entrevista telefónica.

El Índice de Igualdad en la Atención Médica de la Campaña de Derechos Humanos y las listas de Lo mejor de lo mejor de Campus Pride pueden ser clasificaciones útiles para que los estudiantes, padres y administradores vean qué campus ofrecen apoyo, anotó.