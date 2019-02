Estudio: en cien años se acabarán los insectos

Los insectos son el grupo de seres vivos con mayor biodiversidad en el planeta. Son responsables de muchos de los procesos fundamentales que permiten la vida en la tierra, desde la polinización hasta la descomposición. Pero un nuevo informe sugiere que están desapareciendo, y eso podría ser catastrófico.

Una nueva revisión de más de 70 estudios de poblaciones de insectos sugiere que las presiones humanas están causando que las poblaciones de insectos caigan en picado, hasta 25 por ciento cada década.

Según Max Barclay, entomólogo del Museo de Historia Natural de Londres, "algunos de mis colegas lo han comparado con el juego de Jenga. Ya sabes, mueves piezas de la torre de Jenga y todo parece estar bien, y luego eliminas una pieza y todo se cae. No se sabe de antemano qué pieza va a ser, y una vez que la ha retirado no puede volver a colocarla, por lo que la pérdida de especies es inevitablemente preocupante, porque a menudo no sabemos qué están haciendo esas piezas, no sabemos qué otras especies dependen de ellas".

Los insectos constituyen la clase más grande de animales en la tierra y representan más de la mitad de los organismos vivos conocidos. Las abejas y las mariposas polinizan nuestros alimentos, flores y árboles. Alimentan a todo tipo de animales más grandes, incluidos los humanos.

Y los insectos desempeñan un papel vital en la descomposición de todo tipo de materia orgánica desde las hojas hasta la destrucción de caminos.

Su colapso está siendo impulsado por la actividad humana: todo, desde el tráfico hasta la agricultura industrial y los pesticidas hasta la contaminación lumínica.

Científicos como Mark Wright, con World Wildlife Fund, dicen que quedarse de brazos cruzados no es una opción.

"Una gran cantidad de los cultivos que consumimos y de los que dependemos son polinizados por insectos, así que imagine un mundo en el que no se esté llevando a cabo el proceso de polinización. Y hay algunos casos en todo el mundo donde tenemos que polinizar a mano a un costo económico enorme simplemente porque los insectos no están allí para hacer el trabajo que normalmente harían gratis".

Una advertencia: todos los estudios provienen de países industrializados en Europa y América del Norte.

Los investigadores dicen que simplemente no tienen los datos para censar las especies de insectos robustos en más regiones tropicales. Pero, en estos países industrializados, el informe pronostica que todas las especies de insectos podrían desaparecer en un siglo.