Estudiantes de la Universidad de Miami crean el “Túnel de la Opresión”

Túnel de la Opresión

INTRO TEXT: Estudiantes de la Universidad de Miami crearon una exposición que tiene como objetivo hablar sobre distintas formas en que se manifiesta la opresión social. Alonso Castillo acudió y nos tiene el relato.

ANCHOR



El denominado “túnel de la opresión” es una experiencia multimedios, que aborda temas como inmigración, género, racismo, educación y salud mental.

Entre imágenes, objetos y proyecciones los visitantes escuchan, con auriculares, anécdotas personales que instruyen sobre la discriminación, el tráfico humano y la agresión sexual.

Juanita Pineda- Estudiante

Yo por ejemplo, como minoría latina y mujer me pareció muy importante escuchar historias de otras personas de otros orígenes, de otras etnicidades para expandir mi mente y saber cómo es la experiencia de mucha gente.

La exhibición interactiva muestra los retos que enfrentan varios grupos marginados, ya sea por raza, ideología, preferencia sexual o religión.

Albany Muria- Estudiante

Programas para que se envuelvan en lo que está pasando en el mundo y más que todo para que sean informados de las diferentes experiencias que mucha gente pasan día a día que muchos de nosotros no hemos vivido.

Las habitaciones cubiertas con recortes de periódicos, objetos y estadísticas buscan que los visitantes se pongan en los zapatos de quienes han atravesado una vivencia difícil.

Alicia- Alumna

“Has made me a kinder person, better informed and more inclusive in my daily life”

“Me ha hecho una persona más amable, mejor informada y más inclusiva en mi vida diaria”

El contenido de la exposición, elegido en su totalidad por los alumnos de la Universidad de Miami, busca, según los organizadores, fomentar empatía, tolerancia y conciencia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.