Estrenos de cine en EE.UU.: "Serenity"

SERENITY

De la mente creativa del nominado al Oscar, Steven Knight, llega el thriller “Serenity”.

Matthew McConaughey hace el papel de un capitán de un barco de pesca que realiza excursiones a un enclave tropical llamado Plymouth Island.

Su vida tranquila se interrumpe cuando su ex esposa, interpretada por Anne Hathaway, lo ubica para pedirle ayuda.

La mujer le ruega que la salve a ella y a su hijo pequeño, de su nuevo y violento esposo llevándolo al mar para arrojarlo a los tiburones.

NEVER LOOK AWAY

Dos estudiantes de arte se enamoran en la alemania nazi. El padre de ella está determinado a poner fin a la relación.

Con Tom Schilling y Paula Beer.

THE INVISIBLES

En junio de 1943, el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels declaró a Berlín "libre de judíos". Pero todavía había 7.000 judíos alemanes escondidos.

Es la historia de cuatro jóvenes entre los 1.700 judíos de Berlín que finalmente sobrevivieron hasta la liberación.

Con las actuaciones de Alice Dwyer, Aaron Altaras, Florian Lukas, Andreas Schmidt.

THE KID WHO WOULD BE KING

La magia tradicional se encuentra con el mundo moderno cuando Alex se topa con la espada Excalibur.

Pronto une a sus amigos y se convierten en caballeros que suman fuerzas con el legendario mago Merlín.

Juntos, deben salvar a la humanidad de una malvada hechicera y su ejército de guerreros sobrenaturales.

Actúan Patrick Stewart, Tom Taylor y Nathan Stewart-Jarrett.