Estrenos cinematográficos en Estados Unidos

ALADDIN

Estas son algunas de las películas que se estrenan esta semana en EE.UU. y comenzamos con “Aladino”, un personaje callejero que llega a conocer a la princesa Jasmine, la hija de un sultán.

Aladino se encuentra con una lámpara de aceite de donde sale un genio.

Aladino y el genio comienzan a hacerse amigos y deben embarcarse en una peligrosa misión para evitar que el hechicero Jafar destruya el reino de Jasmine.

Dirigida por Guy Ritchie, Will Smith es el genio, Mena Massoud Aladino y Naomi Scott Jasmine, en “Aladino”, de Disney.

BOOKSMART

“Booksmart” está siendo publicitada como una película con una perspectiva fresca y moderna sobre la amistad en la escuela secundaria y los lazos que teóricamente se forman para el resto de la vida.

Olivia Wilde es la directora de “Booksmart”, Lisa Kudrow, de la serie televisiva “Friends”, es la directora del colegio. Tambien actúan Kaitlyn Denver, Jessica Williams, y Will Forte del programa de TV Saturday Night Live.

BRIGHTBURN

Un niño misterioso llega a la vida de una pareja.

Brandon es un chico brillante, talentoso y curioso.

Pero cuando se acerca a la pubertad, una poderosa oscuridad se manifiesta dentro de él y sus amigos más cercanos enfrentan un grave peligro.

ECHO IN THE CANYON

“Echo In The Canyon” es un documental de Jakob Dylan que celebra la explosión de la música popular que emergió de Laurel Canyon a mediados de los años 60 cuando The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield y The Mamas and Papas dieron a luz lo que se conoce como el California Sound.

De1965 a 1967 las bandas iban a Los Ángeles para emular a The Beatles y Laurel Canyon surgió como un centro de creatividad y colaboración para una nueva generación de músicos que pronto pondrían un sello indeleble en la historia de la música popular estadounidense.