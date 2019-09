Estados Unidos endurece sanciones contra grupos terroristas

Mike Pompeo, secretario Estado de los Estados Unidos, anunció que el gobierno del presidente Donald Trump ha decidido endurecer las sanciones contra los grupos terroristas en el mundo, para que estén enfocadas en socavar sus financiamientos y a quienes financian sus acciones.

Las sanciones van dirigidas a grupos como Hamas, Al Qaeda, ISIS, y otros. “La orden ejecutiva presentada hoy marca la actualización más importante en la lucha contra el terrorismo mundial, desde septiembre del 2001”, dijo Pompeo, el lunes, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Pompeo, dijo además que la actual administración ha usado las sanciones de manera más “agresiva” que cualquier otra administración. Con las nuevas sanciones, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro tendrán autorización para actuar contra estas organizaciones terroristas.

El anuncio se hizo un día después de que el secretario Pompeo acusara a Irán de posibles actividades nucleares no declaradas, ya que un reporte presentado el lunes por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) advierte a Irán que el "tiempo apremia".

"La falta de cooperación plena del régimen de Irán con el Organismo Internacional de Energía Atómica genera dudas sobre posibles actividades o materiales nucleares no declarados", dijo Pompeo en Twitter.

"Nunca me sorprendo"

Con respecto al despido de John Bolton, ex asesor de seguridad del presidente Donald Trump, el secretario dijo que la noticia no le sorprendió, “nunca me sorprendo”, dijo con una sonrisa, ante la pregunta de la prensa.

Dijo también que el presidente Trump tiene toda la libertad de tomar esas decisiones como mandatario, “trabajamos muy de cerca con el presidente de los Estados Unidos, creo que entendemos cómo piensa y el por qué de sus decisiones.

Pompeo y Mnuchin admitieron en la conferencia de prensa que "definitivamente" tenían "desacuerdos" con Bolton sobre política exterior

"Hubo muchas veces en que el embajador Bolton y yo no estábamos de acuerdo, eso es seguro, pero eso es cierto con muchas personas con las que interactúo", dijo. "Mi misión siempre es asegurarme de que, mientras dirijo el Departamento de Estado, sea parallevar la diplomacia de Estados Unidos y trabajar con el equipo, ya sea el Tesoro o el personal del Presidente, para asegurarnos de obtener buenos resultados".

En un reconocimiento a las diferencias entre él y Bolton, reportadas por varios medios, Pompeo dijo "Sé que todo el mundo ha hablado de esto durante mucho tiempo. Definitivamente hubo temas donde el embajador y yo, Bolton y yo teníamos diferentes puntos de vista sobre cómo debemos proceder".

Ni Pompeo ni Mnuchin entraron en detalles sobre esos desacuerdos, pero reiteraron que el presidente Trump tenía una opinión diferente a la de Bolton sobre cómo tratar con Irán.”.